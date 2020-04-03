Звернення Президента щодо забезпечення медичних працівників засобами захисту

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

У сьогоднішньому зверненні я хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соціальних мережах.

Перш за все хочу сказати: все бачу, чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми.

Тепер – про конкретні крокі, які робляться спільно з очільником МОЗ та головним санітарним лікарем.

Перше. Звернення лікарів з Монастириськ, що на Тернопільщині. Були проведені перемовини з Департаментом охорони здоров’я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати, за що їм велика подяка.

Станом на зараз у лікарні є чотири апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro.

Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, триває робота над повним забезпеченням їх усім необхідним.

Вирішується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону, зокрема Козівського району. З цією метою сьогодні на Тернопільщину відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Окремо зазначу, що наступні вантажі з Китаю будуть насамперед направлені в Тернопільську та Чернівецьку області, де ситуація найскладніша.

Далі. Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарі швидкої допомоги не забезпечені засобами індивідуального захисту. З Києва ми відправили 1 тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для медичних працівників. Але ДОЗ Рівненщини, розподіляючи засоби серед медичних закладів регіону, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі.

Вчора питання вирішено частково – передано захисні костюми, і наразі лікарі швидкої допомоги забезпечені масками.

Я поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у регіонах.

До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або, ще гірше, перепродавати медичні засоби ми не дамо нікому.

Також співробітники СБУ мають допомогти у вирішенні іншої проблеми. На жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці – гірша.

Вирішення цього питання – на особистому контролі головного санітарного лікаря України.

Те саме стосується і звернення лікарів Одеського обласного медичного центру. До вирішення їхніх питань залучено ОДА та департамент охорони здоров’я. Раніше цей медичний заклад не був визначений як госпітальна база для лікування пацієнтів з коронавірусом. Розширюючи список, було вирішено додати цей заклад. Але зараз на його базі не відбувається прийом пацієнтів із підозрою на COVID-19 та лікування хворих.

Ми розуміємо всі наявні там проблеми. Туди вже доставлено респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників буде посилено. Вчора в лікарні була група епідеміологів, яка провела детальний та необхідний інструктаж, зокрема щодо перепрофілювання інших відділень закладу.

Також учора новий міністр запровадив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.

Окрім цього, у Запоріжжі працівники екстреної медичної допомоги

справедливо поскаржилися на те, що їх не включили до списку медичних працівників, які отримають грошову надбавку за протидію коронавірусу. Це виправлено. Вчора МОЗ видав відповідний наказ.

Також хочу сказати, що наші лікарі регулярно контактують з медиками з міста Уханя.

Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу.

А завтра у межах двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період. Вже за два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом та знаннями. Це – протидія коронавірусу в піковий період, швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів.

Підсумовуючи, слід визнати, що сьогодні, на превеликий жаль,

ми пожинаємо плоди «знущання» над українською медичною системою всі попередні роки. І тому щоденно й цілодобово працюємо, щоб у наших медиків були всі необхідні засоби та обладнання. Ми обов’язково все подолаємо. І в першу чергу саме завдяки вам – нашим лікарям. Завдяки вашій мужності та витримці.

І за все це я вкотре кажу вам: «Дякую!»

Будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36,6!

Бережімо себе. Збережемо Україну!