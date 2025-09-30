Звернення Президента України до учасників сьомого саміту Європейської політичної спільноти

Дуже дякую!

Дуже дякую, дорога Метте!

Шановні друзі!

Ми всі зараз живемо в новій реальності, і думаю, усі це розуміють, навіть ті, хто поки не хоче цього визнавати. Нещодавні інциденти з дронами по всій Європі – це чіткий сигнал, що Росія досі достатньо самовпевнена, щоб розширювати цю війну.

І справа ніколи не була лише в Україні. Росія завжди прагнула зламати Захід, а особливо Європу.

Сьогодні їхня стратегія проста: розділити Європу, розпалити суперечки, не дати нам знайти спільну мову. І я переконаний, що ми маємо робити повністю протилежне очікуванням Росії. Ми маємо діяти разом. І ми маємо діяти сильно.

Перше. Наші хлопці вже тут, у Данії. І це досвідчені українці, які знають, як виявляти й збивати ударні дрони. І вони вже розпочали виконання своєї місії.

І ми готові поділитися цим досвідом із вами, партнери. І це лише початок – перший крок на шляху до створення ефективної «Стіни дронів» для захисту всієї Європи. Закликаю вас до спільної роботи над узгодженими рішеннями, які допоможуть реалізувати це.

Друге. Говорячи про «Стіну дронів», ми говоримо про всю Європу. Не лише про одну країну.

Якщо росіяни наважуються застосовувати дрони проти Польщі чи порушувати повітряний простір країн Північної Європи, це означає, що таке може статися будь-де – у Західній Європі, у Південній. Нам потрібна швидка та ефективна відповідь, а також сили оборони, які знають як боротися з дронами.

І прошу вас і далі долучатися до ініціативи PURL. Вона справді допомагає нашій обороні. Деякі країни вже є її учасниками – дякую. І дуже важливо, щоб інші також приєднувалися. Ця ініціатива не лише підтримує нас, а й зміцнює зв’язки між Європою та Сполученими Штатами Америки.

Третє. Ми маємо пам'ятати, що корінь усіх цих проблем – війна Росії. Росія й досі має ресурси, щоб продовжувати воювати. І це неправильно. Але ми знаємо правильні кроки.

Необхідно терміново ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії за війну.

Нам також треба серйозно продумати, як реально знищити всю російську інфраструктуру торгівлі нафтою, адже саме вона живить їхню воєнну машину. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує використовувати танкери попри накладені на них санкції. Це треба зупинити.

Слід також запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів суден тіньового флоту та проти власників відповідних компаній.

Крім того, необхідно розглянути можливість запровадження санкцій проти російських нафтових терміналів і решти паливної інфраструктури вглибині Росії.

Ми також маємо підтримати заклик Президента Трампа припинити купівлю російської нафти тут, у Європі. Йти проти США – це недалекоглядно, і в Угорщині мають це чітко усвідомити. Енергоносії зі США та інших країн-партнерів можуть заповнити дефіцит на європейському ринку.

Далі. Ми маємо нарешті повністю завершити роботу над гарантіями безпеки. Ми вже багато зробили, і я вдячний за це. Дякую вам, шановні лідери. А тепер нам потрібно все викласти на папері й повністю підготувати кожну окрему деталь. Гарантії безпеки для України можуть діяти вже зараз – вони безпосередньо підтримують нашу армію. Але загалом кожна країна у Європі заслуговує на реальні гарантії безпеки. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, працюватиме і для вас. І ми пропонуємо з часом розширити всі ефективні моделі на інші країни.

І наостанок я хочу привітати – як і попередні спікери – привітати Маю Санду з перемогою – Має, мої вітання – на парламентських виборах у Молдові. Це були дуже-дуже важливі вибори. Європа перемогла. Молдова перемогла. І дякую всім, хто допоміг забезпечити чесні вибори. Тепер час рухатися вперед.

Підтримка Молдови, України та Західних Балкан на їхньому шляху до членства у Євросоюзі критично важлива. Нам потрібен реальний прогрес.

Україна завершила процес скринінгу. Ми готові відкрити кластер 1, і це необхідно зробити. Так, як домовлялися. Це, без сумніву, зміцнить спільну позицію.

Дуже дякую.

Слава Україні!