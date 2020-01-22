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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Звернення Президента України з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2020 року - 16:42

Дорогі українці!

Сьогодні ми вшановуємо подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя за європейський вибір нашого народу, демократичні цінності, можливість жити гідно та будувати краще майбутнє.

Цей день – данина жертовності, героїзму, мужності та патріотизму.

Це символ незламності та джерело натхнення для українських воїнів, які нині захищають Україну.

Закликаю весь український народ до єдності у цей сповнений викликів для нашої держави час.

Водночас хочу запевнити, що курс держави на реалізацію ключових вимог українського суспільства залишається незмінним.

Ми також маємо робити все, щоб трагічні події 18-20 лютого 2014 року ніколи не повторилися. Адже людське життя є найвищою цінністю.

Висловлюю глибокі співчуття родинам усіх загиблих на Майдані.

Вічна пам'ять Героям.

Слава Україні! Героям Слава!

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