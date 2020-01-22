Звернення Президента України з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

Дорогі українці!
Сьогодні ми вшановуємо подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя за європейський вибір нашого народу, демократичні цінності, можливість жити гідно та будувати краще майбутнє.
Цей день – данина жертовності, героїзму, мужності та патріотизму.
Це символ незламності та джерело натхнення для українських воїнів, які нині захищають Україну.
Закликаю весь український народ до єдності у цей сповнений викликів для нашої держави час.
Водночас хочу запевнити, що курс держави на реалізацію ключових вимог українського суспільства залишається незмінним.
Ми також маємо робити все, щоб трагічні події 18-20 лютого 2014 року ніколи не повторилися. Адже людське життя є найвищою цінністю.
Висловлюю глибокі співчуття родинам усіх загиблих на Майдані.
Вічна пам'ять Героям.
Слава Україні! Героям Слава!