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Звернення Президента України з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю

3 грудня 2020 року - 09:01

Шановні друзі!

Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день людей з інвалідністю – день сприйняття, осмислення, розуміння суті й особливостей щоденного життя людей з інвалідністю, а часто – їхньої боротьби за дотримання своїх прав і свобод.

У реаліях сьогодення людям з інвалідністю набагато складніше. Адже кожен з нас в умовах боротьби з епідемією COVID-19 як ніколи раніше усвідомлює значущість найвищої соціальної цінності – здоров’я. Для людей з інвалідністю питання здоров’я стали актуальнішими в рази.

Тому державна політика за всіма напрямами має безапеляційно враховувати аспект інвалідності, а влада й суспільство повинні докладати максимум зусиль для покращення доступу людей з інвалідністю до медицини, праці, освіти, архітектури, транспорту та інших сфер життєдіяльності.

Я глибоко переконаний, що люди з інвалідністю за будь-яких обставин були, є й залишатимуться взірцем переможної боротьби за свої права, за повноцінне життя нарівні з іншими, за статус України як соціальної та правової держави.

Для мене як Президента важливо орієнтувати дії парламенту, уряду та інших владних інституцій на забезпечення прав і свобод людей з інвалідністю в Україні.

Бажаю вам міцного здоров’я та віри в себе і свою державу!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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