Звернення Президента Володимира Зеленського до учасників благодійного вечора Brave Ukraine, народу Великої Британії та народу України

Незламний народе найсміливішої країни!

Зазвичай я звертаюся в цей час і саме так до українців і українок. Щовечора, коли підсумовую події дня, що минає. Щовечора – від першого дня цієї повномасштабної війни Росії проти нашої держави – України.

Щовечора я звітую суспільству про те, що зроблено для захисту держави. Про те, чого вдалося досягти Збройним Силам України. Про те, як ми допомагаємо нашим людям. І про те, які міжнародні переговори відбулися.

Наприклад, сьогодні однією з помітних новин стало повідомлення про нашу з тобою розмову, Борисе. Кожного разу, коли відбуваються такі переговори, це важливо для моєї держави, для України. І не менш важливо, впевнений, для Британії. Бо це – і про незламність, і про сміливість, і про лідерство, яке ми демонструємо разом – український і британський народи. У захисті свободи, нашої спільної свободи.

Російські війська сьогодні, як і кожного дня протягом цієї війни, продовжували бомбардування наших міст і наших людей. Наприклад, моя традиційна ранкова нарада з військовими, з керівництвом війська, з урядовцями та дипломатами пройшла під звуки сирени повітряної тривоги. Ось така наша реальність. Ракетні удари кожного дня.

Позавчора – у день, коли ти, Борисе, виступав у нашому парламенті, у цей день російська армія завдала по Україні 15 ракетних ударів. І це можна назвати певним «російським компліментом» твоїй блискучій промові та нашій плідній міждержавній співпраці. Бо вчора таких ударів було тільки сім.

Очевидно, що Росію дратує наша близькість – України та Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу у Європі.

Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких «прильотів» – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури.

Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

У тимчасово окупованих районах України на сході й півдні – просто катастрофічна ситуація із доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів.

Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників.

І ми це обов'язково зробимо. Завдяки, зокрема, і вашій підтримці.

Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя. З допомогою Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території.

Вже понад 150 людей із «Азовсталі» і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок із рідними, з близькими, із сім’ями.

Наразі російські обстріли та штурм «Азовсталі» не припиняються. Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок, дітей. Багатьох дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більш як два місяці постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч...

Очікуємо дієвого режиму тиші. Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції.

Не здаємося й ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку цим людям. І я вдячний усім, хто допомагає. Усім, хто запропонував посередництво та вкладає свої зусилля у те, щоб українці були врятовані.

Сьогодні звернувся до учасників донорської конференції високого рівня, яка відбулася у Варшаві. Це також елемент нашого захисту, елемент захисту всієї Європи. Бо не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту. А й на економічному полі, на полі готовності світових лідерів об'єднатись, щоб відновити Україну після цієї війни й дати стабільність і безпеку центру та сходу Європи.

Маємо результат. Оголошено, що на цій конференції зібрано 6,5 мільярда доларів. І це добре. Але це лише частина того, що справді потрібно, щоб відновити нормальне життя на всій території, куди Росія принесла війну.

Тому потрібен і сучасний аналог Плану Маршалла для України. Потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій. Говорив про це сьогодні на конференції.

Втім, ми закликаємо до співпраці й підтримки кожного й кожну. Усіх, для кого свобода має значення. Тому сьогодні ж відбувся й запуск United24 – глобальної ініціативи, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. І я запрошую вас приєднатися до цієї ініціативи!

Початкова складова – це однойменна платформа для збору коштів на підтримку нашої боротьби. United24. Її головна мета – збільшити обсяг пожертв для України. Буквально декілька кліків – і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає найбільш корисним саме зараз і саме для себе.

Бо щомісяця Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом уже пораховано понад 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала. Просто уявіть цей масштаб!

Тому кожен прояв підтримки, кожна щира допомога Україні мають значення. Зокрема, й ваша сьогодні.

Пані та панове!

Друзі!

Якби всі у світі – чи хоча б переважна більшість – були такими ж незламними, сміливими й лідерськими, як Україна, як Британія, то, я впевнений, ми б уже покінчили із цією війною та відновили мир на всій нашій звільненій території для всіх наших людей.

Але ми ще маємо боротися. Боротися. Як ти, Борисе, сказав, звертаючись до нашої Верховної Ради позавчора, ми ще пишемо одну з найбільш переможних глав нашої історії.

І зараз можна оцінити значення цієї глави, зокрема, за таким фактом: 11 672 наших захисники й захисниці вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України. Трохи більш як за десять тижнів. 11 672 людини.

А за кілька хвилин до цього звернення я підписав указ про нагородження ще 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів тримаються зараз Україна і, якщо чесно, уся Європа.

І я дякую вам за реально дієву підтримку цієї боротьби.

Bravery is rightly believed the first of human qualities as it guarantees all others.

Дякую, Британіє!

Дякую, Борисе!

Дякую всім вам!

Слава Україні!