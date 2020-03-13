Звернення Президента Володимира Зеленського щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу в Україні

Дорогі українці!

Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо протидії поширенню коронавірусу. Станом на 13 березня в Україні лише три підтверджених випадки захворювання. І, на жаль, одна літня жінка померла.

Було вирішено запровадити низку заходів задля безпеки життя та здоров’я українців. Багато з цих заходів аналогічні діям країн, де статистика в десять і навіть сто разів гірша від України.

Але ми не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих.

У питанні життя і здоров’я українців не може бути «передчасно». Може бути запізно. Саме тому ми діємо рішуче й на випередження.

Сьогодні вирішено наступне:

Перше. Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення.

Два тижні, починаючи з 00 годин 01 хвилини 16 березня 2020 року іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами.

Виняток становлять іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема – представники офіційних міжнародних організацій та дипломатичних місій.

Через два тижні це питання буде розглянуто повторно.

Вантажні пункти пропуску – авіа-, залізничні, морські та автомобільні – продовжать працювати. Екіпажі суден, літаків, вантажних автомобілів можуть заїжджати в Україну та піддаються медичній перевірці експрес-тестами.

Друге. Щодо українців, які зараз перебувають за кордоном. Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, точно повернуться додому згідно з розкладом.

Щодо інших громадян України. Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити, мають звернутися в українське консульство. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами.

Ми вже успішно евакуювали громадян з Китаю. І вже цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.

Але я закликаю всіх українців встигнути повернутись у наступні три доби.

Всі, хто повернуться, будуть піддані медичній перевірці. У разі виявлення ознак захворювання – направлені в обсервацію.

Далі. Усім громадянам ми наполегливо рекомендуємо утриматися від поїздок за кордон без крайньої необхідності, особливо це стосується туристичних мандрівок.

Найближчим часом інфекційні медичні заклади у кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес-тестами для виявлення ознак коронавірусу.

Постановою Кабінету Міністрів уже виділено 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою.

Невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН України буде виготовлено 200 тисяч експрес-тестів.

З державного резерву до закладів охорони здоров’я передано 10 мільйонів масок.

Також для проведення тестування у регіонах України будуть використовуватися пересувні лабораторії.

Ми провели бесіду з виробниками, постачальниками та аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти. Це – війна і здоров’я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною.

Держава економічно простимулює запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати цінами на продукти й не наживатися на людях.

Окрім цього, Кабінет Міністрів заборонив експорт з України засобів індивідуального противірусного захисту. Для прийому складних випадків підготовлені понад 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, є близько двох тисяч лікарів-інфекціоністів та більше п’яти тисяч середнього медичного персоналу. Вживаються заходи, щоб максимально підвищити спроможність лікарень приймати необхідну кількість пацієнтів для інтенсивної терапії.

Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги, серед іншого - медичного обладнання. Митниці України доручено здійснювати оформлення таких вантажів швидко, не більше ніж за один день.

Державною службою контролю за якістю харчових продуктів буде посилено контроль за системою водопостачання та водовідведення.

Національний банк України погодився підтримати мою ініціативу та розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України.

Людей похилого віку, особливо тих, які мають хронічні захворювання, я дуже-дуже прошу залишатися вдома. Як показує світовий досвід, а особливо досвід Китаю, де вірус уже істотно пішов на спад, найефективніший спосіб боротьби – бути вдома.

Окрема увага приділена здоров’ю наших військових. Вони будуть максимально забезпечені та захищені. Вони захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території. Ми захистимо їх від усіх інших вірусів.

Я також хочу подякувати кожному українському лікарю за щоденну самовіддану роботу. Так само, як наші військові на передовій, ви захищаєте життя мільйонів українців.

Ми доручили органам місцевого самоврядування та місцевої влади запровадити додаткове матеріальне заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів.

Також хочу відповісти окремим політикам. Якби ми боялися думки суспільства, боялися мітингів – ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров’я українців. Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність в цілому піде на спад – і тоді будемо мітингувати собі на здоров’я.

Особисто від мене прохання до керівників підприємств – по можливості дозвольте своїм працівникам працювати вдома, дистанційно. Особливо мова про тих, у кого є діти й немає з ким їх залишити через карантин у школах та дитячих садочках.

Від кожного з нас дуже багато залежить. Кожна людина, у якої проявляються навіть легкі симптоми захворювання, повинна самоізолюватися протягом як мінімум семи днів та обов’язково звернутися до сімейного лікаря.

Допомагають прості речі: мити руки з милом. Ретельно і більше 30 секунд. Користуватися дезінфектором, вітатися, не тиснучи руки та не цілуючи у щоки один одного, тримати дистанцію в один метр.

Слід пам’ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібні критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни. Серед іншого потрібна й інформаційна гігієна.

Не ведіться, будь ласка, на провокації інтернет-аферистів, які за гроші хочуть посіяти паніку серед нас, серед українців. Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип.

Ми сильні, і в нас все буде добре.

Бажаю вам 36,6!

Будьте здорові, дорогі українці!