Звернення Президента з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Дорогі українці!

Сьогодні Україна відзначає 9 Травня – День перемоги над нацизмом.

Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. За різними даними, це щонайменше 50 мільйонів жертв, з яких понад вісім мільйонів – загиблі та закатовані українці.

Пам’ятаючи всі жахи того періоду, ми не робимо з війни культу. І цей важливий день – не рекламна кампанія, не змагання гасел, не помпезний конкурс танців на кістках. Бо для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, головне не гучність, а щирість. І наша перемога у кожного в серці.

Сьогодні ветеранів Другої світової залишилося вкрай мало.

І дуже шкода, що ми згадуємо про них здебільшого в ці травневі дні. Хоча повинні дякувати їм щодня. Вони віддали війні свою молодість для того, щоб молодість була у нас.

Понад сім мільйонів українців у складі Антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети.

Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв.

Тому сьогодні ми з гордістю згадаємо імена, якими Україна може й повинна пишатися.

Це Іван Кожедуб. Тричі Герой Радянського Союзу, найкращий льотчик Другої світової, який збив понад 60 ворожих літаків.

Це Ніколас Орешко. Кавалер Медалі Пошани та «Пурпурового серця» – найвищих військових нагород США. Його у Білому домі особисто нагородив Президент Гаррі Трумен.

Це Євдокія Завалій – перша і єдина жінка – командир взводу морської піхоти, що брала участь у боях за Керч та Севастополь.

Це Олена Вітер, що врятувала десятки єврейських дітей у Голокост і стала першою українкою, що отримала титул Праведника народів світу.

Це кримський татарин Амет-Хан Султан, який знищив 30 німецьких літаків, отримав дві Золоті Зірки Героя Радянського Союзу, а в часи депортації кримських татар не зрікся свого народу та боровся за його права.

Це Тетяна Маркус. Підпільниця, яка в часи окупації Києва у 21 рік знищила кілька десятків нацистських солдат і офіцерів та була удостоєна звання Герой України.

Це працівники Харківського конструкторського бюро, які створили легендарний Т-34. Та Ігор Побірченко, який на цьому танку першим розбив браму концтабору Аушвіц.

Це академік Олександр Богомолець, чия система збору та переливання крові врятувала життя сотням тисяч поранених бійців.

Це поетеса Олена Теліга, страчена нацистами в Бабиному Яру.

Василь Курка, що у 16 років став снайпером та загалом знищив 179 ворогів.

Марія Щербаченко, яка винесла з поля бою 112 поранених.

Алекс Дяченко, іменем якого названий есмінець ВМС США.

Уродженець Сумщини Олексій Берест, що встановлював прапор СРСР над рейхстагом.

Та виходець з родини українських лемків Майкл Стренк, що встановлював прапор США на Іодзімі.

Ці та ще сотні тисяч імен сьогодні надихають сучасне покоління українських захисників. Своєю відвагою, жертовністю та головною істиною: «Українці обов’язково переможуть».

Дорогі громадяни!

75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо.

Це все сторінки нашої історії, які гуртують і роблять нас сильнішими. Сьогодні з вірою в нашу мету я оголошую про проект меморіальних символів. У межах нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони. Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті.

Сьогодні я на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги.

Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі.

І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей та свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України.

І кожний їхній удар закарбує у нашій свідомості: «Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги».

З 9 Травня! З Днем Перемоги!