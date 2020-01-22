Звернення Президента з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні ми вшановуємо мужність наших співвітчизників, які, будучи вірними військовій присязі, брали участь у локальних війнах і збройних конфліктах, що точилися на території багатьох іноземних держав.

Найбільш численно, а це майже 160 тисяч осіб, були представлені вихідці з України на полях афганської війни. Найбільшими були і втрати: понад три тисячі сильних, здорових й енергійних, переважно молодих людей не повернулися додому живими.

Вічна їм пам’ять, а також усім, хто поклав життя на вівтар служінню державі й своєму народові.

Окрім меморіалів, від них у спадок нащадкам перейшли військовий досвід і професіоналізм, відчуття братерства і непохитна упевненість у перемозі добра і світла над злом і несправедливістю.

У складні часи випробувань, які випали на долю нашої країни, ветерани військових конфліктів не залишаються осторонь активного життя. Завдяки своїм вмінням і наполегливості вони допомагають розбудовувати сучасну Україну і зі зброєю в руках відстоювати її суверенітет, цілісність і незалежність.

Висловлюю ветеранам велику вдячність за таку допомогу державі й суспільству та зичу міцного здоров’я, невичерпної наснаги і довгих років життя на благо України.

Бажаю також усім миру та нових звершень.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ