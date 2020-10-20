Президент України Володимир Зеленський вітає звільнення нацгвардійця Віталія Марківа, який був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть журналіста. Президент особисто проводив перемовини щодо звільнення Віталія Марківа з очільниками Італії з проханням сприяти перегляду справи заради винесення справедливого рішення.

«Одна помилка перекладу могла призвести до руйнування долі нашого нацгвардійця. І всією країною ми пильно стежили за справою Віталія, переймалися. Звільнення нацгвардійця Марківа – це перемога справедливості. Щиро дякую і італійській стороні, і всій команді, яка працювала задля досягнення цієї справедливості. Без участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, українських дипломатів, Офісу Президента нам не вдалося б витягнути Віталія з в’язниці. Всіх нас вітаю. Це справді свято. Справедливість має завжди торжествувати», - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що очікує якнайшвидшого прибуття Віталія Марківа в Україну.