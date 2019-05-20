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Звільнивши українських моряків, РФ може дати сигнал про готовність до цивілізованого вирішення проблем – Президент України про наказ Міжнародного трибуналу ООН

25 травня 2019 року - 15:20

Звільнивши українських моряків, РФ може дати сигнал про готовність до цивілізованого вирішення проблем – Президент України про наказ Міжнародного трибуналу ООН

Виконання Російською Федерацією наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення трибуналу.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення щодо позову України про захоплення Росією українських кораблів із моряками в Керченській протоці. Суд зобов’язав РФ звільнити судна «Бердянськ», «Яни-Капу» та «Нікополь» і 24 українських моряків та повернути їх під юрисдикцію України. Виконати наказ трибуналу РФ має негайно.

Володимир Зеленський також додав, що повернувши Україні її громадян і судна, Росія може «зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб».

«Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!» – написав Президент на своїй сторінці у Facebook.

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