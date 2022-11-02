107 українських військовослужбовців звільнені з російського полону в результаті чергового обміну – Андрій Єрмак

Україна провела черговий обмін полоненими – сьогодні з російського полону звільнено 107 українських військовослужбовців, зокрема шість офіцерів та 101 рядового й сержанта. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Це наші хлопці із ЗСУ, ВМС, ТрО, Держприкордонслужби, Нацполіції, Держслужби транспорту, Нацгвардії. Серед звільнених – 74 бійці, які захищали «Азовсталь». Дехто як добровольці летіли гелікоптером у Маріуполь, щоб рятувати життя й воювати за місто», – зазначив очільник Офісу Глави держави під час відеорозмови з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем і заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Дмитром Усовим, які перебували на місці проведення обміну.

«Знаю, що ви щойно брали участь (в обміні. – Ред.) і зробили черговий подарунок усім українцям, а особливо тим людям, яких сьогодні звільнили, і їхнім родинам», – сказав Андрій Єрмак.

«Упевнений, сьогодні ця новина буде головною, тому що всі українці чекають на повернення наших людей додому, до їхніх родин», – додав він.

Серед звільнених – багато воїнів, які зазнали важких поранень, захищаючи свободу й територіальну цілісність України.

Дмитро Усов повідомив, що всім визволеним військовим надано першу медичну допомогу, після цього вони вирушать до медичних установ для проходження лікування й реабілітації.

За його словами, Україна й далі тримає під контролем питання реабілітації звільнених з полону захисників і надання їм необхідної медичної та психологічної допомоги.

«Будь-яка допомога, яка необхідна, – всі отримують. Це робиться від держави, державним коштом. Ми спілкуємося з родичами, із самими колишніми полоненими й відвідуємо їх у лікарнях, супроводжуємо процес реабілітації, відновлення документів – ми робимо це на постійній основі», – повідомив Дмитро Усов.

Зі свого боку омбудсмен зазначив, що українські воїни повертаються з російського полону дуже виснаженими. Дмитро Лубінець акцентував, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, який покликаний стежити за дотриманням Російською Федерацією Женевської конвенції, не брали участі в моніторингу умов утримання українських військовополонених.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що Червоний Хрест має виконувати свою місію.

Андрій Єрмак також наголосив на важливості інформування рідних і близьких тих, хто досі перебуває в російському полоні, про місце їхнього перебування та стан здоров’я.

Окремо керівник Офісу Президента України акцентував на необхідності фіксації всіх злочинів, скоєних щодо полонених.

Андрій Єрмак подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всій команді за якісну роботу.

«Я переказую вам величезну подяку від Президента України за вашу роботу. Упевнений: чергова добра звістка про звільнення наших героїв неймовірно важлива для їхніх родин. Але не тільки. Це важливо для всіх нас, усієї України. Що згуртованішими ми будемо, що більше працюватимемо одне для одного, то легше переживемо всі жахи цієї війни та швидше здобудемо перемогу. Слава нашим героям, які витримали знущання окупантів у полоні», – підсумував Андрій Єрмак.