12 медзакладів Франції стали побратимами українських лікарень – Олена Зеленська під час зустрічі з Бріжит Макрон

У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Франції перша леді Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон.

Дружина Президента України відзначила важливість українсько-французького медичного партнерства – безпосередньої співпраці між клініками країн. Програму медичного партнерства започаткували під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві торік.

«Щиро пишаюся, що серед 44 партнерств – 12 французько-українських. Саме Франція на сьогодні є лідером за кількістю партнерств та візитів своїх фахівців в українські лікарні-побратими. Партнерство між Україною та Францією – приклад того, як спільні зусилля можуть покращити якість медичної допомоги та забезпечити доступ до передових методів лікування для кожного пацієнта», – сказала Олена Зеленська.

Вона запросила Бріжит Макрон як постійну учасницю Саміту перших леді та джентльменів приєднатися до цьогорічного заходу.

Дружина Президента України також зустрілася з мером Парижа – головою бюро Виконавчого комітету з проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року Анн Ідальго.

«Цінуємо вашу принциповість і незмінну позицію щодо недопущення участі російських і білоруських атлетів в Олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором», – зазначила Олена Зеленська.

Після зустрічі вони відвідали виставку «Paris!», присвячену історичним та сучасним змінам міста, зокрема трансформації перед Олімпіадою. Дружина Президента України наголосила, що наша країна має власну програму щодо втілення безбар’єрності на всіх рівнях.

Крім того, перша леді України оглянула Дитячий та підлітковий медико-психологічний центр Фіг'є (CMP Figuier). Олена Зеленська відзначила важливість французького досвіду для побудови системи психологічної підтримки українських дітей.

«На додачу до особистих викликів українські діти так само, як і дорослі, переживають зараз воєнний стрес. Тож уся наша допомога – і психологічна, і освітня, і терапевтична – має бути напоготові», – зауважила вона.