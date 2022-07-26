120 млн гривень на автомобілі швидкої медичної допомоги для України: світ об'єднався на другому Саміті перших леді та джентльменів

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської 23 липня відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів. Головною метою проведення заходу стало обговорення повоєнного майбутнього нашої країни та світу, а також збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги для України.

Другий Саміт перших леді та джентльменів покликаний укотре привернути увагу світової спільноти до повномасштабної війни, яка вже п’ятий місяць триває в центрі Європи. Головною темою цьогорічного заходу стала людина. Адже саме збереження й відновлення людського капіталу є запорукою успішної відбудови країни.

«Людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Так стверджує наша Конституція. Так завжди було, і ніхто не відбере цієї цінності – щодня стверджують наші воїни на полі бою, медики, приймаючи пологи в підвалах, волонтери, вивозячи літніх людей з-під обстрілів», – зазначила Олена Зеленська.

Напередодні Саміту, 21 липня, був запущений збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Ці реанімобілі обладнані всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити до лікарні важкопоранених.

«Скільки нам потрібно реанімобілів? На сьогодні, за оцінками, кількасот. Чи достатньо цього? Не певна. Війна не закінчується. Реанімобілі рятують людей під обстрілами, вивозять поранених дорогами, які розбиті снарядами. Лікарі ризикують своїм життям і разом з автівками фактично стають учасниками бойових дій», – розповіла перша леді.

Такі автівки обладнані всім необхідним, щоб доправити до лікарні важкопоранених: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість однієї такої автівки – 100 тис. євро. Такі швидкі можуть рухатися навіть по бездоріжжю.

За попередніми підрахунками, на момент завершення Саміту загальна сума зборів склала майже 120 млн грн. Збір триває та здійснюється через фандрейзингову платформу United24.

Саміт відбувся у форматі телемосту між п’ятьма країнами. Головна студія була розміщена в Києві, на території Національного заповідника «Софія Київська», чотири інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні.

У заході взяли участь 23 перших леді, зокрема дружини лідерів Австрії, Белізу, Бельгії, Греції, Держави Ізраїль, Еквадору, Ісландії, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Північної Македонії, Польщі, Сербії, США, Туреччини, Франції, ФРН, Чорногорії, а також Її Королівська Величність Спадкоємна Принцеса Ліхтенштейну та дружина Президента Європейської ради.

Серед понад сорока запрошених спікерів – Президент Республіки Польща Анджей Дуда, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, виконавча директорка ООН Жінки Сіма Бахус, єврокомісарка з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування Стелла Кіріакідес, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, футболіст, посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем, тенісистка, амбасадорка U24 Еліна Світоліна, актори Річард Гір, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Лієв Шрайбер та багато інших.

Модераторами Саміту стали всесвітньо відомий телеведучий і журналіст Пірс Морган та українська телеведуча Ганна Гомонай. На Саміті англійська співачка Еллі Голдінг та український виконавець Дмитро Шуров спільно виконали пісню «Ой у лузі червона калина».

Захід транслювався у понад 20 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Японії, Латвії, Литві, Італії, Австрії, Малайзії, Бельгії, Іспанії, Нігерії, ПАР, Польщі, Туреччині, Німеччині, США, Угорщині, Кіпрі, Лівані та Північній Македонії.

Офіційний сайт заходу: https://kyivsummitflg.gov.ua