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30-31 жовтня в Канаді відбудеться конференція щодо звільнення полонених і депортованих українців

12 вересня 2024 року - 09:49

30-31 жовтня в Канаді відбудеться конференція щодо звільнення полонених і депортованих українців

30–31 жовтня в Канаді відбудеться тематична конференція щодо четвертого пункту Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб». Цю дату узгодили під час онлайн-розмови керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Учасники відеозустрічі обговорили формат заходу, перелік країн, яких запросять узяти участь, порядок денний та очікуваний результат. Королівство Норвегія виступить співорганізатором заходу разом із Канадою.

«Ми повинні знайти рішення для всіх груп, утримуваних Росією: цивільних осіб, військовополонених та дітей», – сказав Андрій Єрмак.

Також узгодили подальшу співпрацю щодо підготовки конференції.

Крім того, Андрій Єрмак подякував Мелані Жолі за увагу до робочої групи щодо цього пункту Формули миру та лідерство в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У розмові з української сторони також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Ірина Верещук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Посол України в Канаді Юлія Ковалів, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз, керівник проєктів Bring Kids Back UA Максим Максимов.

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