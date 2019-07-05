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6 липня Глава держави відвідає Львівську та Закарпатську області

6 липня 2019 року - 09:25

Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Львівської та Закарпатської областей.

У Львові запланована зустріч Глави держави з лідерами громадської думки Львівської області.

На Закарпатті Президент ознайомиться з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород».

Після цього під головуванням Володимира Зеленського відбудеться нарада з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.

Також у програмі поїздки Глави держави – представлення новопризначених голів ОДА Львівської та Закарпатської областей і спілкування з місцевими мешканцями.

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