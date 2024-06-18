83% опитаних українців вважають безбар'єрність новою цінністю для суспільства – результати дослідження

Перша леді України Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та представниками профільних міністерств узяли участь у презентації результатів дослідження громадської думки щодо питань безбар’єрності. Його провів Центр соціальних змін та поведінкової економіки за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Експертної ради з комунікацій безбар’єрності.

83% респондентів вважають безбар'єрність новою цінністю для суспільства. 34% опитаних переконані, що в подоланні бар’єрів у різних сферах слід зосередити увагу на зміні поведінки людей у суспільстві, 32% – на створенні адаптованого середовища та 22% – на забезпеченні доступності освіти й роботи.

«Безбар’єрність – це нова цінність для нашого суспільства. 83% респондентів назвали її такою. Це дуже великий відсоток, велика свідомість. Нарешті. Якщо так багато людей усвідомлює безбар’єрність як цінність – ми на правильному шляху як суспільство», – наголосила дружина Президента.

Дослідження також показало, що більш як половина опитаних українців вважають, що створенням безбар'єрного простору й суспільства мають займатися держава та місцеві органи влади. Водночас майже кожен четвертий уже й сам долучається до усунення бар’єрів.

«Це означає, що люди готові не лише приймати, а й долучатися. Тобто суспільство у нас активне. Тепер уже завдання посадовців на всіх рівнях і в міністерствах – не втратити ці відсотки небайдужих і примножити. З людьми треба говорити і їх треба чути», – переконана Олена Зеленська.

За словами першої леді, безбар’єрність потрібна не лише пораненим і людям з інвалідністю, а кожному, щоб почуватися комфортно та вільно. Так, за результатами дослідження, першочергово розв’язати питання безбар’єрності треба у сфері працевлаштування – так вважають 57% опитаних, 51% назвали потребу змін в інфраструктурі, ще 37% респондентів – в усуненні бар’єрів для людей старшого віку.

Зі свого боку Денис Шмигаль зазначив, що Україна продовжує послідовний курс на створення безбар’єрного середовища для всіх громадян.

«Ця тема постійно в центрі уваги нашого уряду та всіх міністерств. Відповідно комунікація як на рівні держави, так і на рівні громад у цьому напрямі має бути системною та активною. Це невід’ємний елемент стратегії змін, яку ми впроваджуємо», – сказав він.