Агресор і всі його методи війни мають стримуватися так само, як відбувається стримування ядерної зброї – Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН

Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну, а перетворення на зброю (вепонізація) має стримуватися. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Історія демонструє, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І Росія заслуговує на це зараз – терористи не мають права володіти ядерною зброєю», – наголосив Глава держави.

Водночас, як зауважив Володимир Зеленський, навіть без застосування ядерної зброї держава-терорист перетворює на зброю все, до чого має доступ: продовольство, енергетику і навіть українських дітей з окупованих територій.

«Поки ядерна зброя не застосовується, масове знищення набирає обертів. Агресор перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, а й проти всіх вас», – сказав Президент.

Глава держави констатував: існує багато конвенцій, які обмежують озброєння, але не існує реальних обмежень вепонізації (англ. weaponization – перетворення на зброю).

Одним із прикладів такої загрози Володимир Зеленський назвав вепонізацію Росією ядерної енергетики.

«Вона не лише поширює свої ненадійні технології будівництва атомних електростанцій, а й перетворює електростанції інших країн на справжні «брудні бомби». Подивіться, будь ласка, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією. Обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших витоками радіації. Чи є сенс скорочувати ядерну зброю, коли Росія перетворює на зброю атомні електростанції? Страшне питання», – наголосив Глава держави.

Президент акцентував, що мета нинішньої російської війни проти України – перетворити нашу землю, людей і ресурси на зброю проти міжнародного порядку, заснованого на правилах.

«Як відбувається стримування ядерної зброї, так само має стримуватись агресор і всі його інструменти та методи війни. Кожна війна сьогодні може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не спалахне знову», – зазначив Глава держави.

На його переконання, гарантувати нову епоху без війн може лише відкрита робота всіх народів заради миру, а не якийсь діалог між так званими великими державами десь за зачиненими дверима.

Володимир Зеленський зауважив, що запропонована нашою державою Формула миру передбачає кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України та інших країн і можуть бути використані іншими агресорами.

«Поки Росія штовхає світ до останньої війни, Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має стримуватися. За воєнні злочини має бути покарання. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на свою землю. Ми повинні бути об'єднані, щоб досягти цього. І ми це зробимо», – наголосив Президент.