Агресор завжди має програвати, і кожна держава у світі повинна мати право на незалежність і повагу – звернення Президента України до учасників 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності

Шановний Прем'єр-міністре Девісе, шановні колеги!

Всі й кожен у Карибському співтоваристві, хто любить мир і прагне жити за законом!

Для мене честь уперше звернутися до вашої спільноти держав, і це особлива місія – подякувати вам за підтримку України й міжнародного порядку.

Порядку, який важливий для кожного у світі: і для найбільших, і для найменших.

Бо всі у світі рівні й гідні жити незалежно.

Пані та панове!

Сучасний світ завжди на грані між силою й правом. Силою, як у старі часи загарбників, позбавлених будь-якої людяності. І правом, яке здатне підтримувати свободу й безпеку для кожного.

Яку частину світу не візьми – всюди це видно. Це протистояння. Цю грань, яка визначає долю народів.

Україна цінує силу права. Так само, як і ви. І ми захищаємося від того, хто ні в що не вірить, окрім брутальної сили. Ось сенс тієї війни, що відбувається тут і зараз на теренах Європи. Але, відбуваючись тут, ця війна зачіпає не лише наш регіон.

Зрештою, це війна за те, у який бік світ перетне ту грань між силою й правом. Україна бореться за те, щоб право перемогло. Щоб Статут ООН переміг. Щоб міжнародні конвенції й договори діяли.

Щоб кожен у світі мав гарантії – гарантії, що проти нього не буде скоєно злочину агресії.

Пані та панове!

Станом на цей день близько 18% території України окуповано Росією. 109 тисяч 45 квадратних кілометрів.

Чи можливе там нормальне життя – на тій частині нашої землі? Ні.

Людське життя там нічого не варте. Ось що Росія принесла зі своєю окупацією на нашу землю.

Панування Росії означає безправ’я людей і владу мілітаризованих банд. Коли приходить Росія, то це означає, що йдуть репресії та вбивства. Якщо з’являється російський прапор, то це означає, що з’являться катівні й тотальне розграбування. А коли нарешті вдається звільнити землю від російських сил, ми бачимо територію гуманітарної катастрофи, на якій треба відновлювати все.

109 тисяч 45 квадратних кілометрів людського безправ’я, грабежу, приниження й смертей. Смерть. Це причина, чому ми так боремося, щоб вигнати Росію з нашої землі.

Це причина, чому ми так стараємося відновити силу міжнародного права. Це причина, чому саме Україна запропонувала формулу миру, яка здатна закінчити цю війну та відновити все, що було зруйновано російською агресією. Наша формула охоплює всі аспекти збитків: від шкоди міжнародному праву до шкоди довкіллю.

Росія не просто спалює міста, вбиває людей і краде майно. Росія знищує довкілля. Росія обстрілює хімічні заводи. Її агресія призводить до руйнування та затоплення вугільних шахт. Мінування та військові дії в Чорному морі призвели до загибелі десятків тисяч живих істот.

Всі ці збитки має виправити наша формула миру.

Я знаю, що російська пропаганда, зокрема й у вашому регіоні, малює зовсім іншу картину того, що відбувається на нашій землі та у Європі. Але я попереджаю вас: якщо Росія, не дай боже, буде хоч у чомусь успішною, баланс у світі зміниться. Не на користь права. А на користь насильства.

Агресор завжди має програвати. Право завжди має домінувати. Правда завжди має ширитися світом. І кожна держава у світі – велика вона чи мала – повинна мати право на свою незалежність і на повагу всіх інших до цієї незалежності.

Такі принципи України. Такі, я знаю, й ваші принципи.

Я дякую вам за те, що ви – на боці права. Я дякую вам за те, що ви прагнете дати своєму регіону й світу стабільність. Але справжня стабільність можлива лише тоді, коли ми всі разом захищаємо світ від державного бандитизму.

Тому я запрошую вас до більшої співпраці!

Наступного тижня ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого й сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси мають значення!

Я представив формулу миру, і ваше лідерство може допомогти її реалізувати.

І, звичайно, я запрошую вас усіх відвідати Україну. Мир є цінністю, про яку треба дбати разом!

Дякую за увагу!

Бажаю вам міцного миру!

Слава Україні!