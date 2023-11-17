Активно рухаємося зі США щодо спільного виробництва зброї – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку – з детальною доповіддю міністра оборони – щодо наступного року, забезпечення сил оборони. Щодо кожного з напрямків та всіх параметрів – снаряди, зброя, техніка, амуніція. Те, що поки в дефіциті. І те, що об’єктивно треба буде збільшити, з урахуванням планів наших активних дій. Мінстратегпром доповів щодо нашого власного виробництва зброї та боєприпасів – мета на збільшення виробництва досягається. І це важливо. І я вдячний усім працівникам і працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, усім партнерам, які допомагають. Детально обговорили й реалізацію української ракетної програми, яка була розпочата ще у 21-му році, і кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України та саме такі неприємні для ворога, як це й потрібно. Буде ще більше результатів.

До речі, активно рухаємося зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї. Під час мого візиту у Вашингтон ми домовилися з Президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів. Спільне виробництво завжди посилює. Цими днями під час перемовин за участю Андрія Єрмака та нашої урядової команди обговорили конкретику. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів – усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони. Доволі потужну подію готуємо – у розвиток Форуму оборонних індустрій, який відбувся у вересні. Тепер – форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці. Я дякую Сполученим Штатам – і Президенту Байдену, і його команді, Конгресу – обом партіям, які підтримують нас. А також я хочу особливо відзначити американські оборонні компанії та партнерів у Європі – усіх, хто реально наповнює змістом захист свободи. У цей час усім нам треба бути максимально результативними, щоб час життя наших дітей і онуків не був украдений війною.

Сьогодні є й хороша новина щодо оборонних пакетів для наших воїнів – є рішення Фінляндії про новий пакет. Дякую за це. Вже 20 пакетів підтримки ми отримали саме від Фінляндії. Усі вони посилюють не лише нас, а весь східний фланг Європи. Бо, коли Україна міцна й незалежна, уся Європа може почуватися захищеною від російської агресії.

Важливі доповіді були на Ставці щодо ситуації на конкретних фронтових напрямках: Донеччина, Харківщина, південні напрямки. Доповідали Головком та генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содоль. Я дякую кожному нашому воїну!

Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв «кинджалів», які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій.

І ще одне.

Почав сьогоднішній день зі спеціальної наради з міністром фінансів та урядовцями, які відповідають за освітній напрямок. Багато чутливих питань, і відповідей на них очікують мільйони українських студентів. Це й ресурс на стипендії, і певні деталі новацій для вищої освіти. Ми проговорили також і все, що потрібно для зміцнення професійно-технічної освіти в Україні. Все це дуже конкретно. Саме так, як і потрібно в День студента. Звичайно, що більшість із того, про що ми говорили, правильно буде представити саме міністру освіти. Хороші речі. І стипендії гарантуємо студентам – також шукаємо можливість, щоб їх підвищити. І на відбудову університетів, які були пошкоджені або зруйновані російськими ударами, ми ресурс знайдемо. Я сьогодні був в одному з українських університетів – Маріупольському державному. Він зараз переміщений до Києва і він працює. І, що важливо, береже віру в Україну, в наших людей і в те, що Україна буде вільною – вся Україна. Поспілкувався зі студентами. Дякую за щирість та енергію. Бажаю всім нашим українським студентам і студенткам, щоб ви могли реалізувати себе в Україні, заради України, абсолютно гідно, сучасно й на користь собі та державі.

Наблизити перемогу в цій війні, гарантувати безпеку, дати якнайбільше захисту нашим людям і нашій державі… Я дякую всім, хто б’ється й працює саме заради цього. Заради наших людей. Заради нашої незалежності.

Слава Україні!