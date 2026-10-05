Україна не лише отримує допомогу, а й купує у Німеччини, спільно виробляє з Німеччиною і ділиться досвідом – Президент під час Українсько-німецького бізнес-форуму 

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взяли участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі, під час якого були підписані домовленості у сфері протиповітряної оборони, дронів-перехоплювачів, оборонної співпраці та енергетики.

Глава держави подякував Фрідріху Мерцу та представникам німецького бізнесу за візит в Україну. Президент зазначив, що сьогодні було підписано 15 документів з німецькими компаніями й досягнуто домовленостей на 8,5 мільярда євро.

«Безпека – питання номер один. Перехоплювачі, амуніція до F-16, система протиповітряної оборони – все це є в пакеті. Ми вдячні, що ми можемо це отримати як допомогу від Німеччини, а також купувати у німецького бізнесу. І це сьогодні відкрито для України. В той же час ми обмінюємось своїм досвідом, своїми технологіями, своїми виробництвами з німецькими представниками бізнесу», – зазначив Глава держави.

Під час спілкування з представниками медіа Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати тестування німецько-українського перехоплювача «Спис». Робота триває і над створенням нової малої ракети «Ніка» проти реактивних «шахедів», яка ще має пройти випробування.

Україна також має велике замовлення у німецької компанії Diehl щодо систем протиповітряної оборони IRIS-T.

«Якщо під час цієї війни Німеччина допомагала і це був внесок у посилення нашої ППО, то зараз у нас буде замовлення. Великий пакет. Я також розраховую – ми говорили сьогодні з Фрідріхом, – що ми забезпечимо замовленнями повністю компанію в Німеччині. Унікальні технології. Посилимо нашу ППО, будемо брати гроші з другої частини європейського кредиту», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, продовжиться робота для збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot.

Сьогодні також були підписані домовленості з німецькими компаніями для підтримки енергетичного сектору України. Досягнуто домовленостей і щодо замовлення радарів, артилерії та наземних роботизованих комплексів.

Президент зазначив, що Україна також розраховує та домовляється про участь у відновленні та відбудові після закінчення війни.

«Дякую німецькому бізнесу – сильному бізнесу, який не боїться тривог РФ і показує всім, що ми разом набагато сильніші. Ми разом в Європейському Союзі будемо ще набагато сильнішими. В Європейському Союзі і в мирній Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини зазначив, що сьогоднішня зустріч є сигналом про міцне партнерство.

«Ми тут, бо віримо в майбутнє України. Ми хочемо брати участь у цьому. Ми переконані, що це буде на користь обом нашим країнам. Відновлювання України створює надзвичайні економічні можливості для України і для Німеччини. Ми можемо навчитися багато чого завдяки вашому досвіду», – наголосив Фрідріх Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що між Україною та Німеччиною є домовленість про посилення співпраці в енергетиці, сільському господарстві, обороні, цифровізації та будівництві. Також є промисловий «Рамштайн» – ініціатива, покликана допомогти українським компаніям, які зазнають шкоди через війну, постачанням обладнання, запасних частин і налагодженням контактів з виробниками в Європі. Канцлер Німеччини запевнив у підтримці України впродовж зими.

Під час форуму були підписані Контракт про локалізацію виробництв українських дронів в Німеччині між Національною гвардією України і компанією Quantum Systems GmbH та Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпілотних систем пожежогасіння та рятувальних робіт між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Alpha Robotics Germany.

Міністерство оборони підписало три меморандуми про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence: щодо постачання систем IRIS-T та ракет до них і боєприпасів, а також меморандум про взаєморозуміння з компанією Hensoldt щодо закупівлі радарів та лист про наміри з компанією Quantum Systems щодо тестування й постачання дронів-перехоплювачів.

Укладені документи і в сфері енергетики. Зокрема, НЕК «Укренерго» та два німецькі оператори електромереж – 50Hertz і Amprion – підписали меморандум про взаєморозуміння, щоб допомогти в отриманні Україною критично важливого обладнання для відновлення та підвищення стійкості енергосистеми. Також є меморандуми про взаєморозуміння з німецькою компанією Siemens Energy: підписали Міністерство енергетики України та Група «Нафтогаз». Основний предмет співпраці з Міненерго – опрацювання можливості використання 12 газотурбінних установок Siemens Energy для потреб України. Домовленості Siemens Energy та Групи «Нафтогаз» передбачають розширення співпраці в питанні захисту енергетичної інфраструктури, модернізації підземних газосховищ і розвитку проєктів генерації електроенергії.

Крім того, укладено домовленості між компаніями Quantum Systems та Fire Point, ARX Robotics та Roboneers, Helsing та Culver Aerospace.