Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з медіа

Фрідріху, пане канцлере!

Шановні журналісти, шановні представники наших команд, команд наших держав!

Сьогодні, у непростій безпековій ситуації, коли фактично щогодини – удари російських дронів, у Києві – канцлер Німеччини, і це правильний сигнал підтримки України, сміливості Німеччини і всієї Європи. Дуже дякую Фрідріху.

Росія цими днями старалась відверто залякати європейських, американських та інших наших партнерів прямими погрозами, постійними тривогами, обстрілами, щоб партнери не були тут, у столиці, щоб не були в Україні. Але я дуже вдячний, що і візит відбувається, і посольство Німеччини продовжує свою роботу в Україні, і повний спектр нашої співпраці з Німеччиною, нашого стратегічного партнерства зберігається.

Я хочу також відзначити наші особисті відносини з канцлером. Деякі важливі речі – без зайвих посередників – те, що стосується захисту, необхідних рішень, ми обговорюємо напряму, і завжди є готовність підтримати й готовність допомогти.

Ми в Україні надзвичайно цінуємо такий рівень наших відносин. І однаково бачимо, що здатність України вистояти, і саме вистояти зараз, захищатися і досягти достойного миру – це, зрештою, здатність і Німеччини, і всієї Європи зберегти той мирний та об’єднаний спосіб життя, який змінив так багато у Європі на краще і зробив так багато для добробуту європейців протягом останніх десятиліть. Росія воює тут усіма своїми «шахедами», ракетами й штурмами не тільки щоб захопити Україну, а щоб переглянути історію Європи, захопити собі право визначити долю інших держав Європи. Я дякую всім, хто говорить про це відверто й будує свою політику на розумінні реальності – реалій у політиці, які визначають, що може бути із Європою далі і від чого треба захистити всіх. Пан канцлер говорив, зокрема, про це 1 жовтня, під час вручення Вестфальської премії миру, і я дякую за чітку позицію та серйозне бачення.

Сьогодні в нас із Фрідріхом – дуже продуктивна зустріч. Разом із паном канцлером сьогодні в Києві міністр економіки й енергетики пані Катеріна Райхе й сильна, дуже сильна делегація бізнесу. Є новий пакет підтримки для України, комплексний – більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики, це дуже важливо перед зимою – важливий енергетичний пакет. У цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів саме проти реактивних «шахедів» також. Це особливо важливо.

Звісно, ми обговорили потребу в ППО, яка в цей час є ключовою. Саме на удари з повітря Росія робить ставку: на фронті росіяни не здатні досягти будь-яких значимих результатів, і саме тому ескалують терор «шахедами» й ракетами. Тільки за цей тиждень було вже 900 реактивних «шахедів», продовжується застосування і звичайних «шахедів», значна кількість балістичних ракет. Захист від цього всього – пріоритет номер один для мене, для України, і ми з Фрідріхом обговорили, що саме можемо ще додатково зробити разом.

Я вдячний Німеччині за участь у програмі FREYJA разом з іншими провідними країнами та компаніями Європи. Ми маємо рухатися швидко – швидше, щоб зробити цю масову та сильну антибалістичну систему, яка точно змінить на краще безпекові позиції України, безпекові позиції всієї Європи. Ми маємо із цього приводу повне взаєморозуміння.

На сьогодні в нас з німецькою стороною 15 угод і документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей – більш ніж 8,5 мільярдів євро. Це, зокрема, і наші замовлення для німецької промисловості. Ми на це дуже розраховуємо, і вони дуже важливі і дуже суттєві. Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей у нашій спільній протидії дронам. Особливо після спроби російської диверсії із застосуванням дронів в аеропорту Лейпцига та на фоні постійних дронових інцидентів в інших європейських країнах для всіх має бути очевидним, що захист від усіх типів дронів – це фундаментальне безпекове завдання і його можна виконати тільки разом. Це стосується і захисту інфраструктури, і захисту наших кордонів, і захисту моря. Загалом європейський потенціал – безпековий, політико-дипломатичний, технологічний – треба поєднати максимально, щоб росіяни відчували, що їхній потенціал агресії та диверсій проти Європи точно менший, ніж наш спільний потенціал. І саме це може бути правильною основою нової політики стримування Росії.

І ще одне. Вчора відзначався День німецької єдності. Це один із найбільш важливих днів не тільки для Німецької держави, але й для всієї Європи. День, який доводить, що народи завжди переграють диктаторів. Зараз наша співпраця доводить абсолютно те ж саме: Росія не повинна виграти. «Шахеди», ракети і війна не повинні виграти. Життя має перемогти. Я дякую Німеччині, дякую тобі, Фрідріху, дякую всій Європі за те, що ви з Україною і допомагаєте нам захищати життя. Але Німеччина не тільки допомагає Україні. Ми допомагаємо одне одному. Це правда. Україна та Німеччина вже сьогодні спільно виробляють дрони. Україна буде закуповувати більше зброї та обладнання в Німеччині. Почалася робота – спільна робота – по створенню підрозділів БпЛА, є відповідні пропозиції, БпЛА в Німеччині. Ми готові допомагати тренуванням, передавати свій досвід. Це абсолютно справедливо. Сьогодні про це також була розмова між нашими міністрами. Ми готові працювати й для поширення наших технологій захисту енергетики – про це теж говорили сьогодні наші команди.

Я дякую за підтримку наших дипломатичних зусиль. Росія на сьогодні утримується від усіх реальних форматів перемовин, які могли б змінити ситуацію, Росія постійно продукує нові штурми, нові атаки – масовані, – нові штучні причини й приводи, чому начебто зустрічатись поки що не на часі. Ми з Німеччиною робимо все, щоб дипломатія могла відбутись, щоб зустрічі й необхідні формати були, щоб Європа була учасницею дипломатії. Дякуємо за підтримку і в цьому.

Слава Україні!