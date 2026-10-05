Звернення Президента України до представників Українсько-німецького бізнес-форуму

Дуже дякую!

Щоб не дуже довго, з офіційними промовами. Я дуже радий, що у нас саме діалог і саме результат сьогодні. Трішки пізніше про результат. Важливо. Дякую тобі, Фрідріху, твоїй команді. Дякую, що в такий момент – дуже непростий момент для України під час війни, масованих атак – ти сьогодні тут разом зі своєю командою. Дуже радий, що Катеріна також з тобою, пані міністерка і вся команда. І дуже важливо, що ти вирішив і запросив представників німецького бізнесу в Україну для діалогу з українським бізнесом і для результату.

По-перше, безпековий пакет – ще раз вдячний. Хороший пакет, більше мільярда щодо посилення наших Збройних Сил, безпекового посилення, енергетичний пакет, який дуже важливий і є дуже актуальним, на жаль, через Росію, через війну – дуже актуальним, особливо сьогодні. Сильний пакет. Вдячний за це урядові, народу Німеччини, канцлеру.

І що дуже важливо, ми виходимо сьогодні на такий важливий результат: 15 домовленостей між нашими компаніями в нашій індустрії – німецького бізнесу, українського бізнесу. І це дуже важливо. Такого результату ніколи не було між нашими країнами в мирний час. А вже не говорячи про те, що під час війни є такі сильні домовленості. Безумовно, це відкриває можливості. Можливості – це робочі місця. Безумовно, робочі місця в Німеччині і в Україні. І копродукція – це той результат, на який ми вже вийшли в оборонно-промисловому комплексі.

Хотів би сказати, що в нас дуже хороший результат в ОПК. І сьогодні ми про це говорили. Ми готуємо сильний Drone Deal. Ми готуємо багато різних домовленостей між нашими країнами.

Сьогодні масовані атаки. Ми розуміємо, що безпека – питання номер один. Перехоплювачі, амуніція до F-16, системи протиповітряної оборони – все це є. Ми вдячні, що ми можемо це і отримати як допомогу від Німеччини, а також купувати у німецького бізнесу. І це сьогодні відкрито для України і для безпеки України. В той же час ми обмінюємось своїм досвідом, своїми технологіями, своїми виробництвами з німецькими представниками бізнесу. І це, я вважаю, дуже круто. Сильні домовленості.

Ми захищаємо сьогодні нашу енергетику, яка є об’єктом постійних ударів з боку Російської Федерації. Дуже важливо, що в нас є співпраця в енергетичному напрямі з німецьким бізнесом. І безумовно, дуже важливо, що сьогодні ми розраховуємо – ми вже про це говоримо і домовляємось, – що після закінчення цієї війни – і вона буде закінчена, і після закінчення ми дуже чекаємо на відновлення, реконструкцію нашої держави, присутність німецького бізнесу. Дуже хочеться, щоб це було в співпраці з українським бізнесом. Це головні, напевно, сигнали – одні з головних сигналів, які я хотів би сьогодні передати вам, нашому суспільству, нашим бізнесам.

І ще раз хочу подякувати, Фрідріху, за підтримку. Дякую німецькому бізнесу – сильному бізнесу, який не боїться тривог Російської Федерації і показує всім, що ми разом набагато сильніші. Ми разом в Європейському Союзі будемо ще набагато сильнішими. У Європейському Союзі і в мирній Україні. Дуже дякую.

Слава Україні!