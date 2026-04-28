Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ППО проти ракет – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів Ставку. Передусім ми говорили про НРК – наземні роботизовані комплекси. Це наступний великий крок у захисті нашої держави, який дійсно впливає на ситуацію після того, як уже відбувся перехід на дрони. Вже неможливо уявити оборону без дронів і так само – НРК. Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим солдатам та командирам, нашим волонтерам, усім розробникам і виробникам, які займаються саме цим – саме впровадженням НРК. Обсяги виробництва та постачання повинні бути збільшені. На цей рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком. І це рівень, який точно має бути ще більшим. Є завдання Міністру оборони України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути. Друге питання – ми активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ППО проти ракет. Виклики зрозумілі: війна в Ірані значно ускладнює постачання протиракет. Персональна відповідальність і наших дипломатів, і військового командування по своїй лінії, і всіх залучених урядовців за виконання тих обіцянок, які партнери вже дали. За минулий тиждень ми отримали три внески в програму PURL – від трьох країн Європи. Я хочу подякувати їм за це. У травні мають бути ще додаткові внески, я очікую на інформацію від українських послів, як вони працюють для цього. Ми працюємо і щодо альтернатив. Довгостроково, стратегічно в України повинна бути своя антибалістична система – наша власна або з тими партнерами, сильними партнерами, які реально готові працювати і які розуміють, що це за виклик. Росія не зменшує обертів своєї воєнної промисловості – тільки ми їх зменшуємо нашими українськими далекобійними санкціями. Ми активно працюємо і з партнерами, щоб і вони всіма методами обрізали постачання компонентів і станків для виробництва зброї в Росії. Але саме стратегічно має бути це завдання – своя антибалістика. Україна вже досягла багато, і та зброя, яку ми виробляємо зараз, та зброя, яка реально впливає на ситуацію на фронті, – її в нас раніше не було. Зараз ми її робимо, і саме в тих обсягах, які потрібні. Це і мільйони дронів для фронту, і наші далекобійні дрони, і своя артилерія, і свої снаряди, які раніше не вироблялися. Результатом оборонного розвитку України повинен бути свій спектр ключової зброї та відповідні спільні виробництва, спільні програми з нашими партнерами.

Детально сьогодні розбирали підсумки перших етапів домовленостей на Близькому Сході та в Затоці, також на Кавказі та у Євросоюзі. Доповідав Рустем Умєров. Українська безпекова експертиза надзвичайно цінна. Головне, що це взаємна користь для наших держав – для України та для наших партнерів. Конкретні фінансові зобов’язання перед Україною, і зараз – постачання дизелю та інші наші енергетичні домовленості, які підтримують Україну. Обсяг на паливному ринку, який є в Україні цими місяцями попри всю нестабільність у світі, – це конкретні наші домовленості. Я хочу подякувати всім партнерам.

І ще одне.

Україна завжди висловлює свою вдячність і завжди добре пам’ятає, хто і як нас підтримав після початку цієї війни. Але всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо – для Європи. Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму, окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України. Це можна зупинити тільки реальною силою і реальною принциповістю всіх партнерів. Саме це важливо – принциповість. Це стосується і Америки, і країн «Сімки», і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!