Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують курс України на повноправне членство в ЄС – Володимир Зеленський після зустрічі з головами урядів цих країн

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою та Прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем, які перебувають у нашій країні з візитом. Також під час заходу підтримку Україні у відеозверненні висловив Прем'єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський.

Глава Української держави переконаний, що розвиток такого формату співпраці посилить наші держави, регіон та Європу загалом.

«Ця наша зустріч засвідчує підтримку шановними прем’єр-міністрами, а отже, й народами цих держав України, нашої територіальної цілісності, суверенітету, нашого курсу на повноправне членство у Європейському Союзі», – наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами перемовин у Києві.

Президент України подякував головам урядів Албанії, Чорногорії та Північної Македонії за ухвалену сьогодні за підсумками перемовин спільну заяву про підтримку надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС.

Володимир Зеленський зауважив, що зустріч відбулася напередодні історично важливих міжнародних заходів, від рішень яких, зокрема щодо надання статусу кандидата в члени ЄС для України, залежить доля європейського проекту та Європи загалом.

Глава Української держави наголосив, що стратегічною відповіддю на російську антиєвропейську політику має бути посилення об’єднавчих процесів у Європі, більша координація європейських держав, подолання розбіжностей між так званими старими й новими членами ЄС, а також ліквідація будь-яких «сірих» зон у Європі.

«Наші держави – Україна, Республіка Албанія, Чорногорія та Республіка Північна Македонія – мають стати повноправними членами ЄС. І ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а тільки доповнюють та посилюють можливості одна одної», – зазначив він.

Також сторони підтримали необхідність притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців за те, що вони зробили проти України та проти Європи. Перед зустріччю прем’єр-міністри Албанії та Чорногорії відвідали звільнені від російських окупантів райони Київської області й на власні очі побачили наслідки дій російських військових на цих територіях.

«Ми погоджуємося з тим, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні, вчасна допомога – це дуже важливо. Зокрема, збройна. Також – посилення тиску на Росію, посилення санкцій проти РФ за це вторгнення. Сьомий санкційний пакет має бути таким відчутним для держави-агресора, як шість попередніх пакетів разом узяті», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський розповів, що під час перемовин багато уваги було приділено оборонній співпраці. Він подякував за практичну допомогу Україні у військово-технічній сфері, за підтримку тих українців, які знайшли прихисток у цих країнах. Глава держави також висловив сподівання, що вже найближчим часом чотири країни зможуть разом працювати й над проектом післявоєнної відбудови України.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама наголосив на підтримці та солідарності з українським народом. Він розповів, що сьогодні відвідав постраждалі від окупації Ірпінь та Бородянку, і запропонував допомогу своєї країни у відновленні будинків у Ірпені.

«Знаю, що ЄС в особі багатьох країн та регіонів приєднався до цього процесу, але ми хочемо зробити це без зайвої бюрократії. Нехай ми будемо першими, може, це прискорить приєднання решти», – додав він.

Еді Рама також запевнив у підтримці прагнення України стати кандидатом на вступ до Європейського Союзу.

«Ми не хочемо, щоб будь-хто спекулював тим фактом, що ЄС обходить нас і ми нібито ображені. Такого немає. Ми вважаємо, що це окремі питання», – зазначив він.

Прем’єр-міністр Албанії також побажав Україні завершення війни та встановлення миру.

Голова уряду Чорногорії зі свого боку наголосив, що візит до Києва – це знак підтримки українського народу, який б’ється за спільні для Європи цінності й за право самостійно обирати власне майбутнє.

Він заявив, що Чорногорія, Албанія та Північна Македонія беззаперечно підтримують вибір українського народу та влади на користь демократичних засад.

«Це ж стосується і вступу до ЄС. Ви маєте підтримку Чорногорії, Албанії та Північної Македонії в тому, щоб згодом об’єднатися з європейською родиною», – зауважив Дрітан Абазович. Він висловив сподівання, що позицію голів трьох балканських країн щодо підтримки України почують інші європейські партнери.

Прем'єр-міністр Чорногорії також зазначив, що три країни готові зробити свій внесок у повоєнну відбудову України, зокрема, надавши обладнання та фінансування.

«У нашій особі ви маєте відданого друга. Ми зробимо все, що можемо, щоб підтримати вас у всіх ваших починаннях. Адже ваш досвід ми пережили 30 років тому й достеменно знаємо, що таке агресія, війна, руїна та воєнні злочини. В ім’я миру, дружби та солідарності всіх європейських країн я бажаю вам добра та щастя в майбутньому», – сказав Дрітан Абазович.