Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я вдячний Президенту Трампу за конструктивність розмови команд – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою – конструктивною, наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка: Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше та надійно – так, щоб війни більше не було. Нашою, українською пропозицією на цю зустріч з американцями були три речі: це тиша в небі – ракети, бомби та далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, тобто передусім – це звільнення полонених – наших військових та цивільних – і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться – у той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному й кожній, хто б’ється й працює заради нашої держави та людей. Обов’язково зберігаємо незалежність. Обовʼязково захищаємо життя наших людей. Обовʼязково дякуємо всім, хто допомагає Україні триматись і розвиватися попри все. Має бути достойний мир.

Слава Україні!