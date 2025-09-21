Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

Ми повертаємося додому з важливою зміною сигналів Президента Трампа щодо підтримки України – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у США

25 вересня 2025 року - 16:01

У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з представниками провідних американських компаній

25 вересня 2025 року - 15:04

Американські університети долучилися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

25 вересня 2025 року - 14:41

Володимир Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

25 вересня 2025 року - 14:33

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

Американські університети долучилися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська взяла участь у спеціальному заході «Українські студії сьогодні: формування глобальних освітніх альянсів», присвяченому першій річниці заснування Глобальної коаліції українських студій.

«Українські студії сьогодні – це не лише про минуле. Це спосіб зрозуміти сучасний світ, його динаміку й виклики. За цей рік ми переконалися: потреба у вивченні України не зменшується, а лише зростає. Бо саме знання допомагає розвінчати міфи та протистояти дезінформації», – наголосила Олена Зеленська.

Під час заходу підписали меморандуми про приєднання до Глобальної коаліції українських студій Університету штату Аризона, Колумбійського університету та Наукового товариства ім. Шевченка США. Також відбувся обмін меморандумами з Університетом Нотр-Дам і Менор-коледжем.

Перша леді подякувала навчальним закладам, українському посольству та всім причетним за співпрацю.

Крім того, відбулася панельна дискусія на тему «Як академічна дипломатія змінює глобальне сприйняття України», у якій взяли участь науковці та експерти зі Сполучених Штатів, Великої Британії та України.

«У часи фейків та дезінформації, інформаційного “фастфуду”, який оточує з усіх боків, дуже важливо дізнаватися факти не тільки з роликів у інтернеті, а з першоджерел, із наукових праць, без поспіху, глибоко й ґрунтовно. Як і кожне знання, це збагачує всіх учасників. Ті, хто дізнається більше про шлях України, краще розумітиме й себе, і свою країну, і весь світ», – зауважила Олена Зеленська.

Глобальна коаліція українських студій була започаткована торік за підтримки першої леді України. За рік коаліція об’єднала близько ста університетів світу, 15 із яких уже стали її офіційними членами. Серед учасників – навчальні заклади з Фінляндії, ПАР, Чехії, Австрії, Канади, Кореї, Італії, Японії та США. Коаліція працює над створенням спільних навчальних курсів, підтримує академічні обміни й відкриття центрів україністики, формуючи нове бачення України у світі.

