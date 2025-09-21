Американські університети долучилися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська взяла участь у спеціальному заході «Українські студії сьогодні: формування глобальних освітніх альянсів», присвяченому першій річниці заснування Глобальної коаліції українських студій.

«Українські студії сьогодні – це не лише про минуле. Це спосіб зрозуміти сучасний світ, його динаміку й виклики. За цей рік ми переконалися: потреба у вивченні України не зменшується, а лише зростає. Бо саме знання допомагає розвінчати міфи та протистояти дезінформації», – наголосила Олена Зеленська.

Під час заходу підписали меморандуми про приєднання до Глобальної коаліції українських студій Університету штату Аризона, Колумбійського університету та Наукового товариства ім. Шевченка США. Також відбувся обмін меморандумами з Університетом Нотр-Дам і Менор-коледжем.

Перша леді подякувала навчальним закладам, українському посольству та всім причетним за співпрацю.

Крім того, відбулася панельна дискусія на тему «Як академічна дипломатія змінює глобальне сприйняття України», у якій взяли участь науковці та експерти зі Сполучених Штатів, Великої Британії та України.

«У часи фейків та дезінформації, інформаційного “фастфуду”, який оточує з усіх боків, дуже важливо дізнаватися факти не тільки з роликів у інтернеті, а з першоджерел, із наукових праць, без поспіху, глибоко й ґрунтовно. Як і кожне знання, це збагачує всіх учасників. Ті, хто дізнається більше про шлях України, краще розумітиме й себе, і свою країну, і весь світ», – зауважила Олена Зеленська.

Глобальна коаліція українських студій була започаткована торік за підтримки першої леді України. За рік коаліція об’єднала близько ста університетів світу, 15 із яких уже стали її офіційними членами. Серед учасників – навчальні заклади з Фінляндії, ПАР, Чехії, Австрії, Канади, Кореї, Італії, Японії та США. Коаліція працює над створенням спільних навчальних курсів, підтримує академічні обміни й відкриття центрів україністики, формуючи нове бачення України у світі.