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Андрій Сибіга провів зустріч з Генеральним секретарем Організації ГУАМ

7 лютого 2022 року - 15:05

Андрій Сибіга провів зустріч з Генеральним секретарем Організації ГУАМ

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч з Генеральним секретарем Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ Алтаєм Ефендієвим.

Сторони обговорили поточну діяльність Організації, її основні пріоритети на найближчий період, а також роботу штаб-квартири ГУАМ, розташованої в Києві.

Андрій Сибіга зазначив, що цей рік є особливим для ГУАМ, яка відзначатиме 25-ту річницю свого створення.

«Зацікавлені в активізації діяльності ГУАМ та готові до реалізації практичних кроків з цією метою», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

У цьому зв’язку відбувся обмін думками щодо зміцнення взаємодії в межах Організації за такими пріоритетними напрямами, як створення єдиного митного простору між її учасниками, посилення енергетичної безпеки країн-членів, розвиток спільних транспортних коридорів, співпраця з ЄС та країнами регіону. Також було обговорено питання щодо створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУАМ.

Співрозмовники узгодили подальші спільні кроки з метою практичної реалізації вказаних пріоритетів.

«Важливо, щоб результатом такої роботи стало залучення нових інвестицій, розбудова інфраструктури, збільшення товарообігу та створення нових робочих місць у країнах ГУАМ», – переконаний Андрій Сибіга.

Сторони також обговорили графік майбутніх контактів у межах Організації та обмінялися думками щодо змістовного наповнення цих зустрічей.

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