Андрій Сибіга провів зустріч з польською делегацією

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів консультації з польською делегацією, до якої увійшли державний секретар, керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Якуб Кумох, голова Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Андрій Сибіга висловив подяку уряду Польщі за всебічну підтримку України з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ.

Співрозмовники погодилися, що сьогоднішня взаємна підтримка Києва та Варшави й солідарність братського польського народу з українцями створюють унікальну нагоду для нового етапу у двосторонніх відносинах, подолання історичних бар’єрів та досягнення значного прогресу з усіх питань двостороннього порядку денного. «Сьогодні ми разом створюємо нову історію двосторонніх відносин. Історію, яка має ґрунтуватися на повному примиренні наших народів», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Сторони обговорили питання подальшого залучення безпекової підтримки для нашої країни з боку Польщі для ефективної протидії агресії РФ.

Учасники консультацій погодилися, що сьогодні Україна захищає від російської агресії не лише свою державу, а й інші країни Європи, їхні цінності та свободу.

Значну увагу під час зустрічі було приділено економічній підтримці нашої країни в умовах продовження російської блокади українських портів, зокрема пошуку нових рішень у сферах інфраструктури, логістики та митного контролю. Сторони високо оцінили активний діалог на рівні профільних міністерств України та Польщі для вирішення питань, пов’язаних з необхідністю вибудовування нових логістичних маршрутів, прискорення процедур з оформлення вантажів та збільшення пропускної здатності на українсько-польському кордоні.

Заступник керівника Офісу Президента подякував польській стороні за активне лобіювання питання членства нашої країни в ЄС.

Україна запропонувала Польщі взяти активну участь у відбудові населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

Сторони також обговорили графік політичних контактів між лідерами двох держав на найближчу перспективу.