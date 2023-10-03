Андрій Сибіга зустрівся з делегацією Бундестагу Німеччини

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга зустрівся з делегацією Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина від Соціал-демократичної партії. До складу делегації увійшли заступник голови Німецько-української парламентської групи дружби Йоганнес Шрапс і депутати Сюзанна Міттаг і Фабіан Функе. У зустрічі також взяли участь представники Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Андрій Сибіга високо оцінив послідовну підтримку нашої країни з боку Бундестагу, зокрема Соціал-демократичної партії. Він подякував за вагому оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу, надану Україні Німеччиною з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Заступник керівника Офісу Президента окреслив ключові пріоритети України в контексті залучення подальшої підтримки від партнерів. Особливий акцент було зроблено на необхідності захисту енергетичних об’єктів від ракетних атак Росії та підготовці до зимового періоду. Співрозмовників також було поінформовано про ситуацію на полі бою та першочергові потреби українських захисників, зокрема щодо додаткових засобів ППО, артилерії, ракет великої дальності та засобів для розмінування.

Відбувся також обмін думками щодо подальших кроків з реалізації Української формули миру та експорту українського зерна з використанням альтернативних маршрутів.

Андрій Сибіга відзначив інтерес нашої держави до започаткування невдовзі практичної роботи з Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії у розвиток Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України.

Окрему увагу було приділено актуальним питанням європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.

«Розглядаємо членство в НАТО як найкращу гарантію безпеки для України та невіддільний елемент оновленої архітектури європейської безпеки після війни», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Андрій Сибіга високо оцінив співпрацю з ФРН у питаннях відновлення та відбудови України. Було відзначено важливість розширення українсько-німецької міжрегіональної взаємодії, зокрема у формі патронату над регіонами чи містами України.