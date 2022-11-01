Андрій Сибіга зустрівся з делегацією Крайової ради українців Криму

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із делегацією Крайової ради українців Криму (КРУК) у складі Андрія Іванця, Сергія Ковальського та Андрія Щекуна.

Представники КРУК докладно поінформували про утиски, системну дискримінаційну та асиміляційну політику окупаційної російської адміністрації Криму щодо української громади, яка є другою за чисельністю на півострові. Серед останніх злочинів Російської Федерації – примусова мобілізація громадян України на тимчасово окупованій території Криму, що є прямим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Було наголошено, що з початку російської окупації півострова системно переслідуються лідери та активісти української громади, окупанти здійснюють значний інформаційно-психологічний тиск. Під час широкомасштабної російської агресії проти України загострилася антиукраїнська пропаганда та цілеспрямована дегуманізація українців.

Окремо було акцентовано увагу на тотальному знищенні в Криму українських громадсько-політичних структур, медіа та ліквідації україномовної системи освіти. Також відзначено, що Росія й далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН у частині забезпечення доступності освіти українською мовою: на території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл, ліквідовано абсолютну більшість із близько 400 україномовних класів тощо.

Під тиском окупантів відбулося значне скорочення та організовано цілеспрямовані репресії проти церковних структур Кримської єпархії ПЦУ та УГКЦ, що задовольняють духовні потреби місцевих українців.

У цьому контексті Андрій Сибіга та представники КРУК відзначили необхідність об’єднання зусиль державного та громадського секторів з метою захисту й збереження української ідентичності на тимчасово окупованому півострові.

Співрозмовники також погодилися щодо важливості забезпечення системною державною підтримкою відповідних форм та інститутів національної самоорганізації української громади Криму.

«Необхідно зробити все можливе для забезпечення захисту української громади Криму, яка чекає на визволення своєї землі. Крим – це Україна», – підсумував Андрій Сибіга.