Андрій Сибіга зустрівся з депутатом Бундестагу з фракції ХДС/ХСС 

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга зустрівся з депутатом Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Родеріхом Кізеветтером, який є речником фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) з питань запобігання кризам і безпекової політики та членом зовнішньополітичного комітету Бундестагу.

Андрій Сибіга подякував співрозмовнику за другий візит до України з початку повномасштабного вторгнення Росії, а також за послідовну всебічну підтримку фракцією ХДС/ХСС і Родеріхом Кізеветтером особисто нашої держави в умовах російської агресії, що триває.

Німецьку сторону було детально поінформовано про ситуацію на фронті та ракетний терор проти критичної цивільної інфраструктури.

«Необхідно якнайшвидше розгорнути повітряний щит над Україною», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

У цьому зв’язку він подякував Німеччині за передачу першої системи протиповітряної оборони IRIS-T і наголосив на необхідності подальшого постачання високоефективних німецьких засобів ППО. Було окремо відзначено, що для звільнення своїх земель Україна очікує від Німеччини сучасного важкого озброєння й техніки.

Сторони рішуче засудили останні провокативні дії та заяви Росії щодо так званої брудної бомби. Андрій Сибіга повідомив, що наша держава невідкладно офіційно звернулася до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням негайно надіслати місію експертів Агентства на мирні об’єкти в Україні, які стали предметом цинічних маніпуляцій Росії.

Заступник керівника Офісу Президента зробив акцент на тому, що важливою передумовою успішності зусиль нашої країни в протистоянні агресору є відновлення економіки. У цьому контексті співрозмовники обговорили підготовку до берлінської міжнародної експертної конференції з відновлення, відбудови та модернізації України, яка відбудеться 25 жовтня 2022 року, та обмінялися баченням її результатів.

Андрій Сибіга закликав німецьку сторону до активної участі у започаткованій Президентом України програмі регіонального та галузевого патронату, а також до продовження розбудови регіональних і міських партнерств між двома державами.

З огляду на вшанування цього року в Україні та світі 90-х роковин від початку Голодомору 1932-1933 років заступник керівника Офісу Глави держави висловив сподівання на визнання Бундестагом ФРН цієї трагедії актом геноциду українського народу. Родеріх Кізеветтер запевнив у подальшій активній підтримці фракцією ХДС/ХСС та ним особисто кроків, спрямованих на відсіч агресії Росії та відновлення територіальної цілісності України.