Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Томасом Баггером.

Андрій Сибіга подякував за вагому оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку нашої країни з боку Німеччини, яку високо цінує українське суспільство.

Він відзначив тісний політичний діалог між двома державами на всіх рівнях і важливість нещодавнього візиту в Україну очільниці Міністерства закордонних справ ФРН Анналени Бербок, у межах якого відбулася її зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою та першочергові потреби українських захисників, зокрема стосовно додаткових засобів ППО, артилерії, ракет великої дальності та засобів для розмінування.

Андрій Сибіга і Томас Баггер обмінялися думками щодо європейської інтеграції України та змін, які принесе Європі майбутнє членство нашої країни в ЄС.

«Геополітичний проект об’єднаної Європи не може вважатися завершеним без України», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

У контексті обговорення питань продовольчої безпеки Андрій Сибіга відзначив налаштованість України продовжувати реалізацію Чорноморської зернової ініціативи з використанням альтернативних маршрутів. У цьому зв’язку також було відзначено важливість непродовження чинних на сьогодні обмежень на експорт українського зерна до п’яти країн ЄС після 15 вересня 2023 року.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував про початок переговорів із низкою партнерів України щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії у розвиток Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої країни. Було висловлено очікування щодо започаткування найближчим часом практичної роботи з Німеччиною щодо підписання такого документа.

Під час зустрічі також було обговорено заходи політичного діалогу високого рівня на найближчий період.