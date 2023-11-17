Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем Парламентської асамблеї ОЧЕС

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із генеральним секретарем Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) Асафом Гаджиєвим.

У зустрічі також узяли участь члени парламентських делегацій України та Грузії Анна Пуртова та Рамаз Ніколаішвілі.

Андрій Сибіга від імені керівництва держави подякував генеральному секретарю за візит до України та проведення 62-ї сесії Генеральної асамблеї ПАЧЕС у Києві 15–17 листопада поточного року.

«Ця сесія дала змогу показати парламентським делегаціям держав – членів ОЧЕС реальну ситуацію та наслідки повномасштабної російської агресії», – акцентував заступник керівника Офісу Президента.

У цьому зв’язку він відзначив важливість відвідання міжнародними парламентарями Бучі, Бородянки та Ірпеня.

Андрій Сибіга наголосив, що особисте звернення Президента Володимира Зеленського до учасників асамблеї свідчить про особливу увагу, яку Україна приділяє ОЧЕС та її ролі в забезпеченні миру та стабільності в регіоні.

Сторони відзначили, що сесія Генасамблеї ПАЧЕС у Києві виявилася надзвичайно продуктивною, та привітали її вагомі результати. Насамперед ідеться про ухвалену за підсумками сесії декларацію, у якій рішучо засуджено широкомасштабну агресію РФ проти України, висловлено солідарність і підтримку нашої держави та наголошено на необхідності перетворення Чорноморського регіону на регіон миру, стабільності й процвітання.

Було високо оцінено особисту підтримку з боку генерального секретаря ПАЧЕС суверенітету й територіальної цілісності України, а також принципову позицію Організації в питанні непідтвердження мандатів членів російської делегації та недопущення проведення заходів у межах ПАЧЕС у державі-агресорі.

Заступник керівника Офісу Президента підтвердив незмінну позицію України щодо необхідності виключення Росії з ПАЧЕС як держави, що грубо порушує норми міжнародного права та статутні принципи Організації. Він також висловив сподівання на підтримку з боку інших держав – членів ОЧЕС у розв’язанні цього питання.

Під час обміну думками щодо безпекової ситуації в регіоні співрозмовники окремо торкнулися питання глобальної продовольчої безпеки та свободи мореплавства, обговорили подальші спільні кроки в контексті забезпечення функціонування «зернових коридорів» у Чорному морі.