Андрій Сибіга зустрівся з постійним представником ПРООН в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із постійним представником Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє.

Андрій Сибіга високо оцінив допомогу, яку надає ПРООН Україні в умовах повномасштабної російської агресії.

«Ми вдячні за масштаби та результативність роботи Програми розвитку ООН. Проекти на суму майже 400 мільйонів доларів – суттєва допомога у повоєнному розвитку нашої держави. Окрема подяка – за оголошене під час Лондонської конференції з відновлення України зобов’язання розширити діяльність ПРООН у сфері відбудови до 1 мільярда доларів США. Це нетипова для багатьох міжнародних організацій ефективність і спрямованість на результат», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Співрозмовники докладно обговорили основні напрями діяльності ПРООН в Україні, зокрема програми підтримки ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, відбудову енергетичного сектору на засадах енергоефективності, відновлення пошкоджених унаслідок російських атак шкіл і лікарень, гуманітарне розмінування, антикорупційні ініціативи та підтримку малого бізнесу в Україні.