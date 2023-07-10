Андрій Смирнов обговорив із генеральним директором Європейської комісії з питань сусідства перебіг реалізації судової реформи в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов провів зустріч із генеральним директором Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Гертом Яном Коопманом.

У заході також узяв участь глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Учасники обговорили перебіг реалізації судової реформи в нашій державі та подальші кроки щодо внесення відповідних змін до українського законодавства.

Андрій Смирнов відзначив важливість виконання рекомендацій міжнародних партнерів у цьому питанні.

«У нас є успіх у реалізації судової реформи. Ми перезавантажили Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Також розробили законопроект про Конституційний Суд, де фактично імплементували модель Етичної ради, яка дуже добре показала себе в роботі Вищої ради правосуддя, при доборі суддів Конституційного Суду. Схвальна оцінка Венеціанської комісії – підтвердження цього», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Андрій Смирнов наголосив, що вже розроблено наступні кроки в реалізації судової реформи, які заплановано втілювати найближчим часом. Він зазначив, що ця реформа має фундаментальний характер і сприятиме підвищенню рівня довіри суспільства до судової системи.

Учасники зустрічі також обговорили пропозиції щодо посилення незалежності антикорупційних інституцій в Україні. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на важливості залучення міжнародних партнерів і найкращих світових практик для проведення широкої реформи державного експертного середовища.