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Андрій Смирнов обговорив із генеральним директором Європейської комісії з питань сусідства перебіг реалізації судової реформи в Україні

11 липня 2023 року - 16:14

Андрій Смирнов обговорив із генеральним директором Європейської комісії з питань сусідства перебіг реалізації судової реформи в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов провів зустріч із генеральним директором Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Гертом Яном Коопманом. 

У заході також узяв участь глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. 

Учасники обговорили перебіг реалізації судової реформи в нашій державі та подальші кроки щодо внесення відповідних змін до українського законодавства. 

Андрій Смирнов відзначив важливість виконання рекомендацій міжнародних партнерів у цьому питанні.

«У нас є успіх у реалізації судової реформи. Ми перезавантажили Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Також розробили законопроект про Конституційний Суд, де фактично імплементували модель Етичної ради, яка дуже добре показала себе в роботі Вищої ради правосуддя, при доборі суддів Конституційного Суду. Схвальна оцінка Венеціанської комісії – підтвердження цього», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Андрій Смирнов наголосив, що вже розроблено наступні кроки в реалізації судової реформи, які заплановано втілювати найближчим часом. Він зазначив, що ця реформа має фундаментальний характер і сприятиме підвищенню рівня довіри суспільства до судової системи.

Учасники зустрічі також обговорили пропозиції щодо посилення незалежності антикорупційних інституцій в Україні. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на важливості залучення міжнародних партнерів і найкращих світових практик для проведення широкої реформи державного  експертного середовища.

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