Андрій Смирнов обговорив з делегацією Amnesty International створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов провів зустріч із делегацією міжнародної неурядової правозахисної організації Amnesty International на чолі з генеральним секретарем Агнес Калламар.

Агнес Калламар наголосила, що Amnesty International прагне зосередити увагу якомога більшої кількості країн світу на проблемі війни в Україні. Зокрема, організація планує взаємодіяти з представниками засобів масової інформації та громадянського суспільства.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що Україна потребує потужної підтримки з боку міжнародної спільноти у документуванні воєнних злочинів, які скоює Росія на території нашої держави. За його словами, Міжнародний кримінальний суд уже розслідує справи, у межах яких досліджуються докази російських злочинів під час війни в Україні, але невідворотність покарання і для топ-посадовців країни-агресора має бути неминучою.

Андрій Смирнов наголосив на важливості створення спеціального кримінального міжнародного трибуналу, який зможе швидко дати оцінку доказам злочинів агресії Росії проти України.

«Тривають активні багаторівневі консультації на різних міжнародних майданчиках щодо необхідності створення та запуску механізму такого трибуналу», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції, у яких закликала створити міжнародний трибунал.

«Представництво України на рівні Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Офісу Президента залучене до переговорного процесу з країнами-союзниками, з якими обговорюється модель та форми роботи такого трибуналу», – повідомив Андрій Смирнов.

«Враховуючи очевидність усіх ознак агресії, усіх доказів, які побачив цивілізований світ, того, до яких жахливих злочинів вдається країна-агресор – Росія, на моє переконання, оцінка цьому факту має бути дана якомога швидше. І все військово-політичне керівництво країни-агресора має понести за це сувору й невідворотну відповідальність», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що серед питань, які також обговорюються, – місцезнаходження такого трибуналу.

«Ми за те, щоб він розташовувався в Україні. В Бучі, Ірпені, Бородянці або в Києві. Україна готова надати повне технічне та організаційне забезпечення роботи такого трибуналу», – зауважив Андрій Смирнов.

Він наголосив, що зараз новий трибунал не варто перевантажувати великою кількістю компетенцій, щоб уникнути конфлікту юрисдикцій з іншими міжнародними судовими інституціями. Проте саме час має показати, наскільки швидко наявні міжнародні інституції зможуть дати оцінку переконливим доказам воєнних злочинів Росії проти України та її громадян.

«Суспільство України, її закатовані російськими воєнними злочинцями громадяни, всі ті, хто зазнав будь-якої форми страждань унаслідок війни Росії проти України, знищений український бізнес – усі чекають відповіді на ці питання. І ця юридична оцінка має бути дана в розумні строки. Причому як політично, у глобальному контексті, так і юридично – в судовому», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

Андрій Смирнов також проінформував делегацію Amnesty International про роботу судової системи України у воєнний час.

Під час зустрічі представники Amnesty International подарували Офісу Президента саджанець виноградної лози. Правозахисники розповіли, що рослина привезена з регіону Сирії, який повністю знищила російська армія. Це подарунок від сирійського народу, який підтримує демократичні прагнення українців.

Андрій Смирнов зазначив, що передасть виноградну лозу особисто Президенту Володимиру Зеленському.