Андрій Смирнов провів засідання робочої групи зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов провів засідання робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

У засіданні взяли участь народні депутати, представники уряду та Офісу Генерального прокурора.

Андрій Смирнов, який є координатором робочої групи, наголосив, що попри функціонування механізмів Ради Безпеки ООН та Міжнародного кримінального суду саме створення спеціального міжнародного трибуналу є безальтернативним для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

«Ми створюємо спеціальний трибунал як безальтернативний механізм покарання за злочини агресії. Інших робочих та ефективних варіантів не існує. Замало просто визнати це, слід обов’язково доводити це до всього цивілізованого світу. Авжеж, ми від щирого серця дякуємо кожному, хто підтримав нас на цьому складному шляху реанімації міжнародного права й відповідальності від столітньої коми. Але задля мирного майбутнього ми маємо покарати ворожу й агресивну пухлину на мапі світу. І зробити це якомога швидше. Заради миру, безпеки та в ім’я всіх безневинних людей в Україні, страчених і скалічених країною-агресором», – сказав він.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, спеціальний міжнародний трибунал має стати міжнародно визнаним і максимально легітимним правовим інструментом, юрисдикцію якого визнаватиме якомога більша кількість країн.

«Ми закликаємо великі демократії, великі континентальні країни, які глобально формують політику безпеки у світі, взяти роль лідерів у процесі формування спеціального трибуналу», – наголосив Андрій Смирнов.

Як зазначалося на засіданні, політичні рішення, які ухвалюють країни-партнери на підтримку створення міжнародного трибуналу, мають трансформуватися в практичні кроки. Так, у Нідерландах заплановано створити Interim Prosecutor’s Office для того, щоб представники Офісу Генерального прокурора України розпочали формування доказової бази злочину агресії та підготовку обвинувачень.

Як поінформував учасників засідання посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, створення трибуналу підтримали у своїх резолюціях Європарламент, парламентські асамблеї Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, а також парламенти країн-партнерів.

Антон Кориневич зазначив, що триває робота з представниками урядів інших держав щодо обговорення питання створення спеціального міжнародного трибуналу.

Представники Офісу Генерального прокурора поінформували про розслідування проваджень, які стосуються злочинів агресії.

Учасники засідання наголосили на доцільності проведення систематичної роботи з парламентами країн-партнерів задля адвокації ідеї створення спеціального трибуналу. Крім того, необхідно інтенсифікувати практичний діалог з професійною науковою спільнотою, засобами масової інформації та юристами-міжнародниками цих держав.

Також було розглянуто питання організації тематичних заходів у країнах світу з презентацією спеціального міжнародного трибуналу.