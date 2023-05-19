Андрій Смирнов зустрівся з представниками Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов провів зустріч із директором з питань політики та співпраці Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Андреасом Кляйзером, програмним директором ICMP у Європі Метью Холлідеєм та юридичним консультантом ICMP Олександром Красноборовим.

Учасники зустрічі обговорили співпрацю й підготовку до запуску програми Міжнародної комісії в Україні.

«Питання зниклих безвісти громадян України було й залишиться одним із ключових, особливо в умовах збройної агресії проти України. Ми відкриті для постійного діалогу та докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого старту роботи Міжнародної комісії в Україні», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Він також констатував, що Україна має позитивний досвід відкриття протягом останнього року двох офісів міжнародних організацій: Міжнародного кримінального суду й ОЕСР, а також готується до відкриття постійного офісу IDLO – Міжнародної організації з розвитку права.

Андреас Кляйзер зі свого боку зазначив, що ICMP працює на міжнародному рівні з багатьма країнами та прагне допомогти Україні.

«Ми маємо угоди щодо співпраці з міжнародними кримінальними трибуналами та національними трибуналами. Ми допомагаємо в роботі їхньої великої мережі і, звичайно, на рівні вітчизняних організацій», – сказав він.

Навесні 2022-го ICMP і Міністерство закордонних справ України обмінялися дипломатичними нотами, після чого було відправлено персонал до Києва, щоб розпочати підготовку до запуску програми. Українську програму ІСМР підтримують Європейський Союз і Канада. Нині триває робота над фінальним проектом угоди про співпрацю.

Директор з питань політики та співпраці ICMP зазначив, що Комісія може надати українській владі доступ до своєї ДНК-лабораторії в Гаазі та бази даних, яка відкриває великі можливості для отримання профілів ДНК у надзвичайно складних випадках, наприклад таких, як деградовані зразки кісток. Комісія була б рада співпрацювати з Україною, адже таке співробітництво було б ефективним.

Учасники зустрічі домовилися про координацію та співпрацю задля досягнення фінальної мети – підписання угоди про співпрацю та початок роботи програми Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.

ICMP – це міжурядова організація з головним офісом у Гаазі, яка допомагає урядам в ексгумації масових поховань та ідентифікації осіб, зниклих безвісти, за ДНК. Комісія також надає підтримку асоціаціям сімей зниклих безвісти й допомагає у створенні стратегій та установ для пошуку таких осіб. Крім того, ICMP допомагає урядам розробляти законодавство для захисту прав сімей зниклих безвісти; підтримує унікальний спеціалізований онлайн-центр запитів (OIC) та інтегровану систему управління даними (iDMS), яка керує всіма даними, що стосуються зниклих осіб. Комісія проводить навчальні та освітні програми для широкого кола осіб, включно з прокурорами та суддями, представниками державних органів, неурядових організацій, родинами зниклих безвісти та судово-медичними експертами.