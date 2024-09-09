Андрій Єрмак: Ця війна – випробування для всього світу

Агресія Росії проти України позначається не лише на нашій державі, а й на ситуації в усьому світі. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час спілкування з представниками латиноамериканських ЗМІ.

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що в процесі відновлення справедливого миру для України важлива участь світової спільноти, яка поважає Статут ООН і міжнародне право.

«Мова не лише про нашу свободу й незалежність, територіальну цілісність. Це й про вас, і про ваші країни. Тому що ця війна – це випробування для світу. Ми всі – в Латинській Америці, в Африці, в Азії – хочемо жити в безпечному світі, у якому існують правила, чинне міжнародне право, а не в тому, де хто сильний, хто великий, той має всі права», – сказав він.

Андрій Єрмак докладно розповів про філософію Формули миру, яку ініціював Президент Володимир Зеленський. За словами керівника Офісу Глави держави, саме вона має стати дорожньою картою закінчення війни.

«Не Україна почала цю агресію. Україна не претендувала на російські території. Те, чого ми хочемо й за що боремося, – це тільки наша територія. Це міжнародно визнаний кордон. Це наша свобода. Це дуже принципове питання, і на цьому базується Формула миру Президента Зеленського», – додав Андрій Єрмак.

Окрему увагу під час зустрічі приділили взаємодії з партнерами: Сполученими Штатами Америки, ЄС та, зокрема, країнами Глобального Півдня.