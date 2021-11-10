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Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба зустрілися із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд

11 листопада 2021 року - 15:56

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели зустріч із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Представники обох сторін високо оцінили нинішній рівень стратегічного партнерства, яке цього року було зміцнено під керівництвом президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

Співрозмовники обговорили зусилля щодо подальшого просування двосторонніх пріоритетів через Комісію стратегічного партнерства України та США й розглянули поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та вздовж кордону нашої держави.

Вікторія Нуланд підтвердила непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на російську агресію, що триває, і подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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