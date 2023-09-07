Андрій Єрмак і Майкл Макфол поспілкувалися зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту міжнародних відносин КНУ.

Разом із ним зі студентською спільнотою поспілкувався директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), професор Стенфордського університету, Посол Майкл Макфол.

Представляючи гостя зі Сполучених Штатів Америки, Андрій Єрмак зазначив, що Майкл Макфол, разом із яким він очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії, є великим другом України та одним з архітекторів великої економічної боротьби з країною-агресором – РФ.

«Протягом цих півтора року група, яку ми створили разом із Майклом, справді досягла певних успіхів. Сьогодні 70% наших рекомендацій – в основі санкцій у різних галузях, які були застосовані США, Великою Британією, Європейським Союзом та іншими», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Майкл Макфол додав, що після запровадження санкцій Росія має менше технологій для виробництва зброї, чимало заможних росіян почуваються некомфортно.

«Але потрібно більше санкцій, кращих санкцій, потрібна також краща їх імплементація. Необхідно більше вторинних санкцій, і ми працюємо над цим», – наголосив він.

Андрій Єрмак зазначив, що запропонована Президентом України Володимиром Зеленським Формула миру є унікальною. Вона пропонує всім країнам, які поважають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, не лише план закінчення цієї війни, а й універсальний механізм для подолання майбутніх криз по всьому світу.

Відповідаючи на запитання студентів, Андрій Єрмак акцентував, що цією ініціативою наша країна об’єднує світ, залучаючи до консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України, зокрема, держави Глобального Півдня, із якими раніше наша держава мала не дуже активні відносини.

«Була надзвичайно вдала зустріч радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств у Джидді, плануємо наступну зустріч. І дуже плідно працюємо над організацією першого саміту миру на рівні лідерів», – розповів він.

Майкл Макфол зі свого боку висловив думку, що це надзвичайно важлива дипломатична робота.

«І сьогодні лише Україна запропонувала мирний план. РФ такий план не запропонувала. Ініціатива України змушує інші країни зайняти певну позицію, Україна змінила цю динаміку», – зауважив професор.

Андрій Єрмак також нагадав, що постійно розширюється коло країн, які приєдналися до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої лідерами держав G7 та керівниками ЄС на саміті НАТО у Вільнюсі, і вже розпочато переговори з кількома державами стосовно двосторонніх угод про надання безпекових гарантій Україні на базі цієї декларації.

Водночас керівник Офісу Глави держави зауважив, що найкращою гарантією безпеки для України буде членство в НАТО.

«НАТО без нас не буде сильним альянсом. Україна точно буде в НАТО, і це не лише наше бажання, а й абсолютний інтерес НАТО. Тому що ми є основою майбутньої системи безпеки. І не лише Європейського континенту», – переконаний він.

Зі свого боку Майкл Макфол висловив думку про те, що Альянс має надати Україні запрошення до членства на саміті у Вашингтоні у 2024 році.

Під час спілкування зі студентами керівник Офісу Глави держави розповів і про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, які назвав надзвичайно чесними й конкретними.

«Джейк уміє слухати. Він сприймає раціональні аргументи. Це людина, завжди налаштована на конструктивний діалог і пошук оптимальних рішень. Не завжди просто. Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України. Йому непросто, багато з’являється фейків, що саме він щось блокує, чогось не дозволяє. Це неправда. Я дуже ціную нашу співпрацю», – зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, він повідомив, що Офіс Президента зацікавлений у залученні активної молоді до роботи над напрацюванням надзвичайно важливих для України документів щодо санкцій, гарантій безпеки, Формули миру, екологічних питань, повернення незаконно депортованих українських дітей.

Керівник Офісу Глави держави також розповів про ідею організувати саміт випускників Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту міжнародних відносин КНУ, насамперед з інших країн світу, які нині стали б потужними адвокатами України й допомогли, зокрема, об’єднати країни, передусім Глобального Півдня.

«Ми дуже хочемо, щоб усі люди, які виїхали з України під час війни, повернулися. Є багато студентів, які навчаються в різних вишах світу. На жаль, немає єдиної платформи, яка об’єднувала б усіх українських студентів. Після нашої перемоги нам дуже буде потрібна молодь, зацікавлена розвивати країну. І якщо вони чутимуть безпосередньо від вас про те, що відбувається в Україні, – це дуже важливо», – додав Андрій Єрмак, розповідаючи про ще одну пропозицію.

Зі свого боку Майкл Макфол зауважив, що Україна переживає дуже складний період своєї історії, але водночас надихає світ, оскільки українці на передовій боротьби за свободу не лише своєї країни та Європи – вони є обличчям майбутнього для всього світу.

«І це ви, хто виборює мир. І у вас є те, чого немає в багатьох інших країн, – молода, креативна, інноваційна молодь. Майбутнє України в чудових руках!» – наголосив він.

Підсумовуючи зустріч, Андрій Єрмак зазначив, що головним сьогодні для України є успіх на фронті. Саме тому не припиняється робота із забезпечення українських військових усім необхідним.

«Поки на нашій землі є російські війська, жодних переговорів не може бути. Тільки Україна й українці вирішуватимуть, коли, як і з ким говорити. Ми платимо занадто високу ціну, тому маємо закінчити цю війну поверненням усіх наших територій. Хоча я усвідомлюю, що це дуже непросто. І для нас дуже важлива кожна людина», – наголосив він.

На переконання Андрія Єрмака, сьогодні вкрай необхідно зберегти єдність усередині країни й навколо України, і це залежить від кожного.

Керівник Офісу Президента подякував усім присутнім студентам за те, що вони в Україні й демонструють, що повноцінне життя повернулося й триває, і залишилося головне – перемогти.