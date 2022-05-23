Андрій Єрмак і Валерій Залужний обговорили з Джейкобом Салліваном та Марком Міллі підтримку України 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Україні, заходи з відбиття російської агресії та перебіг бойових дій на півдні та сході країни.

Сторони також предметно розглянули наступні кроки з посилення оборонних спроможностей нашої держави та відповідну взаємодію з країнами-партнерами.

Андрій Єрмак і Валерій Залужний подякували співрозмовникам за плідний діалог і потужну підтримку України.