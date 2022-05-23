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Андрій Єрмак і Валерій Залужний обговорили з Джейкобом Салліваном та Марком Міллі підтримку України 

24 травня 2022 року - 16:55

Андрій Єрмак і Валерій Залужний обговорили з Джейкобом Салліваном та Марком Міллі підтримку України 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Україні, заходи з відбиття російської агресії та перебіг бойових дій на півдні та сході країни. 

Сторони також предметно розглянули наступні кроки з посилення оборонних спроможностей нашої держави та відповідну взаємодію з країнами-партнерами. 

Андрій Єрмак і Валерій Залужний подякували співрозмовникам за плідний діалог і потужну підтримку України.

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