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Андрій Єрмак і Валерій Залужний обговорили з Джейкобом Салліваном та Марком Міллі новий пакет військової допомоги для України

2 червня 2022 року - 15:58

Андрій Єрмак і Валерій Залужний обговорили з Джейкобом Салліваном та Марком Міллі новий пакет військової допомоги для України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Розмова відбулася напередодні, за кілька годин до оголошення Президентом США Джозефом Байденом про надання нового пакету оборонної допомоги нашій країні вартістю 700 млн дол., до якого, зокрема, входять системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси.

У межах постійного діалогу сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів, який також містить гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, радіолокаційні станції та боєприпаси.

Андрій Єрмак і Валерій Залужний подякували США за надану допомогу та порушили питання щодо потреб Збройних Сил України для відсічі збройній агресії Росії.

«Ми обговорили майбутні поставки озброєння для нашої армії», – повідомив керівник Офісу Президента.

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