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Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном і Марком Міллі

2 лютого 2023 року - 11:46

Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном і Марком Міллі

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Співрозмовників було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямках. Крім того, відбувся обмін думками щодо можливих дій ворога у найближчій перспективі.   

Андрій Єрмак подякував американській стороні за потужну підтримку України та посилення наших оборонних спроможностей і запевнив, що Президент Володимир Зеленський і вся владна команда налаштовані всебічно сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків.

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