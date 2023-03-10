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Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном і Марком Міллі

8 березня 2023 року - 23:44

Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном і Марком Міллі

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Андрій Єрмак і Валерій Залужний розповіли про оперативну ситуацію на фронті та можливі дії противника. Окремо сторони зупинилися на обороні Бахмута й заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій українських сил на Донецькому напрямку. 

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості продовження надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки.

Андрій Єрмак подякував американському народові, адміністрації Президента Джозефа Байдена та Конгресу за надійне стратегічне партнерство й підтримку України в боротьбі за свій суверенітет, деокупацію всіх українських земель та дотримання міжнародного права й Статуту ООН.

 

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