Андрій Єрмак: Конгрес місцевих і регіональних влад стане якісно новим інструментом представлення інтересів місцевих влад на центральному рівні

Конгрес місцевих і регіональних влад, який створюється з ініціативи Президента України Володимира Зеленського за прикладом Конгресу Ради Європи, почне реально представляти інтереси українців, зазначає керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«У 2021 році реформа децентралізації з успіхом підходить до свого кульмінаційного етапу. Попереду у нас корекція функцій державних адміністрацій, районних та обласних рад. Новий адміністративно-територіальний устрій країни, новий етап реформ децентралізації вимагає якісно нового інструменту представлення інтересів місцевих та регіональних влад на центральному рівні", - сказав він під час виступу на засіданні Ради розвитку громад та територій.

Андрій Єрмак розповів, що Конгрес місцевих і регіональних влад складатиметься з президії, яку очолюватиме президент і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також палати місцевих влад і палати регіонів. Ці палати самостійно обиратимуть своє керівництво та делегуватимуть по троє представників від кожної палати у президію Конгресу.

Президія Конгресу засідатиме щомісяця. Такі обговорення системної роботи щодо вирішення місцевих та регіональних проблем за участі найвищих посадовців держави дозволять забезпечити найкращу координацію діяльності усіх органів влади. Палата місцевих влад та Палата Регіонів збиратимуться щоквартально та подаватимуть пропозиції до порядку денного президії, а загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожне півріччя.

«Конгрес стане майданчиком для обговорень місцевих проблем на найвищому рівні, задля пошуку ефективних рішень. Вже сьогодні ви заслухаєте виступи деяких голів обласних держадміністрацій, голів громад та міських голів. Вони поділяться з вами реальними проблемами, які потребують вирішення», - зазначив керівник Офісу Глави держави.

Керівник Офісу також додав, що потрібно зупинити «колообіг рад в природі, який триває понад 25 років», коли раніше створені подібні органи засідали всього декілька разів «за вимогою», а зустрічі мали швидше формальний характер.

«Завдання, які стоять перед Україною на шляху до побудови сильної європейської демократії, потребують залучення органів місцевого самоврядування всіх рівнів до процесів європейської інтеграції, посилення зв’язків між регіонами України та держав-членів Європейського Союзу», - зауважив Андрій Єрмак.