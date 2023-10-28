Андрій Єрмак на Мальті провів низку зустрічей із радниками лідерів країн – партнерів України

На полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті на виконання доручення Президента Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів низку двосторонніх зустрічей із радниками лідерів країн – партнерів України.

Під час переговорів із дипломатичною радницею голови уряду Іспанії Еммою Апарісі Андрій Єрмак поінформував про успіх України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії. Він висловив сподівання на підтримку з боку Іспанії як країни, що головує в Раді ЄС, в ухваленні Європейською радою рішення про початок уже в грудні поточного року переговорів щодо вступу нашої держави до Євросоюзу.

«Іспанське головування в ЄС має сприяти цьому історичному рішенню», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Окрему увагу було приділено участі Іспанії в реалізації Української формули миру, зокрема пункту щодо глобальної продовольчої безпеки.

Андрій Єрмак подякував іспанській стороні за значну фінансову підтримку гуманітарної ініціативи «Зерно з України» та запросив взяти участь у другому саміті програми, який відбудеться в Києві 25 листопада поточного року.

Керівник Офісу Президента також зустрівся з дипломатичним радником Прем’єр-міністра Португалії Фернандо Моргаду.

Андрій Єрмак подякував португальській стороні за незмінну підтримку України, зокрема зусиль із відбудови нашої держави.

«Високо цінуємо готовність Португалії долучитися до реконструкції освітніх закладів Житомирської області», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Співрозмовника було докладно поінформовано про військові потреби України напередодні зими.

Фернандо Моргаду запевнив у продовженні всебічної підтримки нашої країни, зокрема в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції.

Під час зустрічі з головним радником із питань зовнішньої політики та національної безпеки Президента Туреччини Акіфом Киличем окрему увагу було приділено напряму Української формули миру «Продовольча безпека», одним із лідерів якого є Туреччина.

Андрій Єрмак відзначив внесок Туреччини в реалізацію Чорноморської зернової ініціативи до виходу з неї Росії й наголосив на готовності України залишатися державою – гарантом світової продовольчої безпеки. Він акцентував, що наша країна успішно забезпечує функціонування альтернативного «зернового коридору».

Співрозмовники обговорили питання забезпечення безпеки мореплавства в Чорному морі.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна розраховує на активну участь Туреччини в другому саміті ініціативи «Зерно з України».

Співрозмовники розглянули питання реалізації домовленостей на рівні президентів України й Туреччини та подальшого зміцнення двосторонньої співпраці в ключових галузях.

Андрій Єрмак та Акіф Килич також обговорили розвиток ситуації на Близькому Сході й зусилля двох держав, спрямовані на дипломатичне врегулювання кризи.

Під час зустрічі керівника Офісу Президента з радником із питань національної безпеки та розвідки Прем’єр-міністра Канади Джоді Томас було зосереджено увагу на реалізації домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади.

Андрій Єрмак висловив подяку канадській стороні за незмінну міцну підтримку України й готовність і далі надавати нашій країні довгострокову допомогу в захисті від російської агресії та підтримці економічної стабільності.

Він окремо відзначив важливі кроки Канади щодо конфіскації підсанкційних російських активів і висловив сподівання, що відповідні справи будуть успішно завершені з метою належного використання цих активів в інтересах України, зокрема для підтримки відбудови.

Під час зустрічі з генеральним директором міжнародного департаменту Офісу Прем'єр-міністра Норвегії К'єрсті Андерсен Андрій Єрмак розповів про актуальну ситуацію на фронті й подякував Норвегії за вагому допомогу в протидії збройній агресії Росії, зокрема на оборонному напрямі, а також активну участь Осло в авіаційній коаліції.

Сторони обговорили подальші кроки з практичної імплементації Української формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру. Керівник Офісу Президента України висловив подяку Норвегії за дієву підтримку цих ініціатив.

Андрій Єрмак і Кʼєрсті Андерсен зупинилися на темі євроатлантичної інтеграції України та актуальних питаннях співпраці на двосторонньому й регіональному рівнях. Сторони відзначили важливість формату найвищого рівня Україна – Північна Європа та висловилися за його продовження.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо розвитку подій на Близькому Сході, зокрема відзначили важливу роль Норвегії та угод в Осло у мирних зусиллях у регіоні.

Під час зустрічі з державним секретарем із питань зовнішньої політики Міністерства закордонних справ Данії Лісбет Зільмер-Йонс керівник Офісу Глави держави подякував данському уряду за постійну оборонну підтримку України й нещодавнє виділення 13-го пакета оборонної допомоги вартістю 522 млн дол. Сторони також обговорили питання реалізації окремих пунктів Формули миру, гуманітарну ініціативу «Зерно з України» та співпрацю в енергетичному секторі.

Андрій Єрмак поінформував партнерів про виконання Україною всіх семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для започаткування переговорного процесу про вступ до ЄС і висловив сподівання на подальшу підтримку Данією наших європейських і євроатлантичних прагнень.