Олена Зеленська взяла участь у форумі культурної дипломатії

Перша леді України Олена Зеленська відкрила Міжнародний форум культурної дипломатії – щорічну фахову конференцію, яка об'єднує провідних українських і закордонних експертів для обговорення ідей, викликів і майбутнього міжнародних культурних відносин.

Дипломати, митці, представники державної влади та міжнародних організацій, дослідники діляться думками про підходи до розвитку культурної дипломатії як інструменту м'якої сили, питання безпеки, деколонізації, протидії російській пропаганді та інтеграції України у світовий культурний простір.

«Згадайте, із чого почався ваш інтерес до іншої країни. Найчастіше це була книжка, пісня, фільм або зустріч із людиною. Саме так народи пізнають один одного: через культуру, а не через протоколи. Коли нам довелося пояснювати світові не лише хто ми, а й про що ми, зʼясувалося, що найкраще це вдається культурі. Її мова – це людські емоції та почуття, зрозумілі без перекладу. Відтоді наша культура нарівні з професійними дипломатами звучить у штаб-квартирах міжнародних організацій, у залах парламентів, на безпекових форумах», – зазначила перша леді.

Дружина Президента наголосила, що й самі українці звернулися до культури в пошуках сенсів і підтримки у нових книжках, виставах, виставках, у новому прочитанні класиків.

«Це вже не лише моє спостереження. Спеціально для шостого Саміту перших леді та джентльменів і «Глобального словника стійкості», куди ввійшли практики 45 країн із протистояння труднощам, наші науковці вперше сформулювали складники української стійкості. І культура посіла серед них належне місце», – розповіла Олена Зеленська.

Також перша леді акцентувала, що хоч культура підтримує Україну й українців, вона сама потребує захисту від російської пропаганди.

«Століттями на нас дивилися через російську або радянську оптику. А треба, щоб про нас знали від нас. Саме для цього два роки тому з’явилася Глобальна коаліція українських студій. Ми протистоїмо одній із найбільших пропагандистських систем світу. І за ці роки навчилися того, чого бракує багатьом: розпізнавати брехню, відповідати на неї і не давати їй стати нормою. Війна прискорила розвиток наших технологій, медицини, психологічної підтримки. Ми можемо й хочемо ділитися і цим досвідом. Сьогодні для інших країн знати Україну – це допомогти насамперед собі самим», – підсумувала дружина Президента.

Олена Зеленська окремо привітала лауреатів премії «Хвиля / Dalğa». Цю нагороду традиційно вручають під час форуму за внесок у поширення української та кримськотатарської мов.