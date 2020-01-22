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Андрій Єрмак назвав пріоритетні напрями своєї роботи на посаді керівника Офісу Президента

12 лютого 2020 року - 12:23

Андрій Єрмак назвав пріоритетні напрями своєї роботи на посаді керівника Офісу Президента

Досягнення миру на Донбасі на умовах України, зовнішня політика, співпраця з регіонами та залучення інвестицій будуть основними напрямами роботи Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу Президента. Про це він повідомив під час брифінгу в Офісі Президента України.

«Безумовно, для Президента України, для Офісу Президента одним із пріоритетів є й буде припинення війни на Донбасі в інтересах України. Цей напрям залишається пріоритетним», – сказав Андрій Єрмак.

Зовнішньополітичний напрямок також залишиться в центрі його уваги.

«Я вважаю, що сьогодні Україна – в топі світової уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс. Необхідно зробити все, щоб та увага і той інтерес, який ми маємо й відчуваємо під час міжнародних візитів Президента України, давав нам конкретні результати», – зазначив керівник Офісу Президента.

Серед пріоритетів його роботи також буде регіональна політика та посилення координації з головами обласних державних адміністрацій.

«Ми ще більш ефективно працюватимемо на місцях з головами ОДА. Їхня команда вже практично сформована. Це молоді, амбіційні, професійні люди, вони мають конкретні завдання, і сьогодні наше завдання як Офісу Президента – зробити так, щоб результати реформ, результати виконання ініціатив Президента відчув кожен громадянин України», – підкреслив Андрій Єрмак.

Крім того, за його словами, увага буде зосереджена на залученні інвестицій, щоб «Україна стала інвестиційною Меккою».

«Ми маємо конкретні програми, конкретні кроки, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші голови облдержадміністрацій, цим опікуєтеся уряд, а також усі, хто залучений до роботи з покращення інвестиційного клімату в Україні», – наголосив очільник Офісу Президента.

«Вважаю, що Офіс Президента повинен стати експертним офісом Глави держави, де будуть сконцентровані найкращі, найбільш професійні кадри, які допоможуть Президентові виконувати його функцію й досягати результатів в усіх напрямах його діяльності», – резюмував Андрій Єрмак.

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