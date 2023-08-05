Андрій Єрмак обговорив актуальні питання двосторонніх відносин з учасниками зустрічі щодо реалізації Формули миру

У межах зустрічі щодо реалізації Української формули миру, що відбулася 5–6 серпня в Джидді (Королівство Саудівська Аравія) на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій.

Зокрема, 5 серпня відбулися двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

Під час зустрічі з радником з питань національної безпеки Президента США Джейком Салліваном було обговорено першочергові оборонні потреби України, зокрема щодо посилення української ППО для захисту портової інфраструктури Півдня України. Співрозмовники узгодили спільні дії в контексті реалізації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. Відбувся обмін думками щодо підсумків Вільнюського саміту НАТО й подальших кроків на шляху до інтеграції України в Альянс. Андрій Єрмак позитивно оцінив початок переговорів зі США щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України.

На зустрічі з генеральним секретарем і керівником апарату Офісу Президента Фінляндії Хіскі Хауккалою керівник Офісу Глави Української держави подякував за підтримку Фінляндською Республікою Української формули миру та готовність долучитися до її практичної реалізації. Було обговорено безпекові питання та актуальні потреби українських захисників, а також залучення Фінляндії до гуманітарного розмінування.

Андрій Єрмак подякував Фінляндії за приєднання до Спільної декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій для України, ухваленої у Вільнюсі, і наголосив на важливості спільної роботи для укладення відповідної двосторонньої угоди.

Під час зустрічі з радником із національної безпеки Королівства Саудівська Аравія Мусаїдом бін Мухаммадом Аль Айбаном керівник Офісу Президента подякував за підтримку України в умовах збройної агресії Росії та за організацію зустрічі в Джидді.

Співрозмовники обмінялися думками щодо реалізації Української формули миру та можливостей залучення Королівства до цього процесу.

Андрій Єрмак зазначив, що Саудівська Аравія могла б зробити дієвий внесок у питання звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і забезпечення продовольчої безпеки, зокрема продовження дії зернової угоди.

Сторони також обговорили можливості розширення двосторонньої співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес, а також долучення Саудівської Аравії до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

На зустрічі з дипломатичним радником голови уряду Іспанії Еммою Апарісі йшлося про питання подальшої безпекової підтримки України з боку цієї держави, а також взаємодію з іспанським головуванням у ЄС. Керівник Офісу Президента подякував за приєднання Іспанії до Спільної декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій для України та готовність Мадрида долучитися до реалізації Формули миру.

Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Японії Сігео Ямадою Андрій Єрмак висловив подяку за потужну підтримку України в межах головування Японії в «Групі семи». Співрозмовники обговорили практичне залучення Японії до реалізації Української формули миру та підготовки Глобального саміту миру. Керівник Офісу Глави Української держави висловив сподівання на започаткування невдовзі переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України – у розвиток ухваленої у Вільнюсі Спільної декларації «Групи семи».

На зустрічі з генеральним директором міжнародного департаменту Офісу Прем'єр-міністра Норвегії К'єрсті Андерсен Андрій Єрмак подякував Норвегії за вагому допомогу в протидії агресії Росії, зокрема затвердження п’ятирічної програми гуманітарної та безпекової підтримки України. Сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру. Керівник Офісу Президента подякував за готовність Норвегії долучитися до реалізації пункту Формули щодо радіаційної та ядерної безпеки.

Під час переговорів із дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном ключову увагу було приділено безпековій підтримці України з боку Парижа, зокрема посиленню ППО для захисту портової інфраструктури на Півдні країни. Співрозмовники також обговорили залучення Франції до практичної реалізації Української формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

Спільна зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, радником Федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Пльотнером, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та радником із питань національної безпеки Президента США Джейком Салліваном була присвячена подальшим крокам на шляху до підготовки Глобального саміту миру та практичному залученню цих країн до реалізації Української формули миру. Андрій Єрмак висловив очікування щодо започаткування найближчим часом переговорів стосовно двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України у розвиток ухваленої у Вільнюсі 12 липня Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої держави.

Під час зустрічі з радником Еміра Держави Катар з питань національної безпеки Мухаммадом бін Ахмедом Аль Міснедом відбувся обмін думками щодо реалізації Української формули миру та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема Катару.

Керівник Офісу Президента України зазначив, що Катар міг би зробити дієвий внесок у питання звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і забезпечення продовольчої безпеки, зокрема продовження дії зернової угоди.

Сторони також обговорили можливості розширення двосторонньої співпраці, участі Катару у повоєнному відновленні України, подальші заходи політичного діалогу.

На переговорах із головним зовнішньополітичним радником Президента Європейської ради Саймоном Мордю Андрій Єрмак відзначив вагому підтримку України з боку ЄС та особисто Президента Європейської ради Шарля Мішеля у протидії російській збройній агресії проти нашої держави.

Особливу увагу було приділено поступу України на шляху до вступу в ЄС і прогресу у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії, що стане основою для відкриття переговорів про вступ. Членство України у Євросоюзі є невід’ємною частиною безпекових гарантій для нашої держави та запорукою сталого миру на Європейському континенті. Керівник Офісу Президента закликав європейських партнерів до розробки наступного, 12-го пакету обмежувальних заходів ЄС проти РФ.

Під час зустрічі з головним радником з питань зовнішньої політики та безпеки Президента Туреччини Акіфом Киличем ключову увагу було приділено спільним крокам із забезпечення функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Андрій Єрмак подякував за готовність Туреччини виступити лідером у реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки. Співрозмовники також обмінялися думками стосовно євроатлантичної інтеграції України та важливості надання нашій державі безпекових гарантій на період до набуття членства в Альянсі.

Під час зустрічі з державним секретарем Канцелярії Президента Республіки Польща, керівником Бюро міжнародної політики Марціном Пшидачем очільник Офісу Глави Української держави висловив подяку польським партнерам за всебічну допомогу та солідарність з Україною у протистоянні збройній агресії РФ. Андрій Єрмак високо оцінив готовність Польщі долучитися до реалізації Української формули миру. Співрозмовники докладно обговорили питання забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів. Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що країни – сусіди України утримаються від запровадження односторонніх обмежувальних заходів на експорт української агропродукції після 15 вересня.

На зустрічі із зовнішньополітичним радником Президента Словацької Республіки Яною Кобзовою йшлося про питання взаємодії двох держав у контексті реалізації Української формули миру та підготовки майбутнього Глобального саміту миру. Андрій Єрмак висловив подяку словацькій стороні за підтримку України й посилення оборонних спроможностей нашої держави у протидії російській агресії. Окрему увагу було приділено важливості безперешкодного експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах блокади українських портів. Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна розраховує на зважений єдиний підхід ЄС у питаннях експорту української агропродукції.